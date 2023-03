Tras acusaciones de abuso, Kalimba rompe en llanto en pleno concierto y envía certero mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En días recientes trascendió la noticia de que el cantante de OV7, Kalimba, había sido acusado de abuso sexual por segunda vez en su vida. La presunta víctima de dichas acciones sería la cantante Melissa Galindo, quien habría sido agredida en la temporada en la que trabajó en la disquera del cantante de Shabadabada. A raíz de esto, la celebridad anunció que procederá legalmente, para luego ser captado llorando en pleno escenario.

Todo ocurrió durante la noche de ayer en la gira de OV7, en Las Vegas, Estados Unidos, momento que el famoso aprovechó el cambio de vestuario para enviar un mensaje frente a sus cientos de fans, el cual estaba enfocado, principalmente, en el amor: "Lo único que les quiero decir hoy desde lo más profundo de mi corazón es: amen mucho, amen un montón.", para luego insinuar que Galindo habría decidido proceder legalmente en su contra por un acto de "venganza".

De repente estamos llenos de odio, de rencor, de venganza, que somos capaces, con cosas que para nosotros pueden ser muy chiquitas, destruir vidas, sociedades y personas

En tanto, ganador de ¿Quién es la máscara? Comenzó a enjugarse las lágrimas y, pese a que la situación en la que se encuentra es bastante seria, él bromeó con ello: "Amen, no nos convirtamos en jueces de nadie, no estamos de un lado o del otro, observemos, pero por encima de todo yo que, al parecer Dios le da sus mejores guerreros", para este punto varios en el recinto comenzaron a reír; finalmente, Kalimba le pidió al a gente que amen "un montón".

Horas antes de que el cantante de éxitos como Tocando fondo y Enloquéceme emitió un comunicado a través de sus redes sociales en donde le agradeció a su familia y amigos por el apoyo que le estaban expresando en redes sociales, al mismo tiempo negó haber cometido abuso en contra de Galindo y terminó por revelar que procedería legalmente en contra de la famosa: "Ejerceré acciones legales por la difamación de la que estoy siendo objeto, incluyendo en contra de quienes han replicado este mensaje sin salvaguardar mi identidad y mis derechos".

Comunicado de Kalimba

Cabe señalar que esta es la segunda vez en el mes de Kalimba se encuentra envuelto en el escándalo, ya que, el pasado martes, 7 de marzo, trascendió la noticia de que actuó con mala actitud frente a una de sus fanáticas, quien es mesera en un restaurante del aeropuerto, de acuerdo con declaraciones en Twitter de la joven, el cantante no habría querido hablar en español con ella; luego de esto, se mostró desganado al tomarse una fotografía con la mesera.

Al principio no quería ni hablar en español, le preguntaba algo y yo le respondía en español y él siguió preguntando en inglés. Luego le pedí foto y me dijo que sí, pero tenía más ganas yo de trabajar que él de salir en la foto. Luego, cuando revisé su Instagram, vi que había puesto un comentario de que: 'A veces desearía que los teléfonos no tuvieran cámaras' cuando él se siente cansado

Fan se queja de Kalimba

Esto desató una ola de malos comentarios en contra de Kalimba, quien para el pasado jueves, 9 de marzo compartió una conversación irónica en WhatsApp con uno de sus amigos, en donde se aprecia que esta persona se habría burlado del famoso: "Ya ves para que no atiendes a tus fans, estás en las noticias", a lo que el intérprete respondió: "¿Por qué estoy en las noticias si no soy nadie. Me lo dijeron varias veces, ¿no? No sé para qué gastan espacio en hablar de un don nadie como yo".

