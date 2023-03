VIDEO: Tras ser acusado de abuso por exactor de Televisa, manager ofrece dinero para cerrar el caso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El 8 de marzo del 2022 se soltó una bomba en Televisa, después de Sasha Sokhol denunció al productor Luis De Llano por haber mantenido una relación amorosa con ella, cuando ésta tenía apenas 14 años. A su vez, el exactor de la empresa de San Ángel, Mauricio Martínez, reveló que sufrió abuso por parte de Antonio Berumen, quien hasta entonces no era conocido por el público en general, pero se trata de un manager de suma importancia en la industria musical, al grado en el que ha sido el representante de Fey y Mercurio.

A lo largo de 12 meses, Mauricio reveló que se fueron sumando más denuncias de abuso contra Berumen, hasta llegar a 36. Entre ellas destaca la de César cuyo caso parece ser el que más ha avanzado. Incluso, durante esta semana, el joven y Antonio acudieron a una audiencia. Sin embargo, todo parece indicar que el manager está decidido a terminar con el asunto rápidamente, puesto su abogado le habría ofrecido dinero a la contraparte, así como una disculpa pública para cerrar el caso.

Este hecho habría sido grabado por César, quien envió los audios al actor de Atrévete a Soñar, mismos que fueron publicados a través de su cuenta oficial de Twitter, en ellos se puede escuchar al abogado de Antonio, Jorge Ramírez, preguntar: "¿Qué pensarían, ustedes, de que les ofreciéramos 100 mil pesos?", a lo que la abogada del agraviado responde que buscan una "reparación integral" de los daños, que consta de una disculpa pública.

Ramírez responde que tanto él como su cliente sí están contemplando una disculpa: "Sí, sí contemplamos también el tema de una disculpa pública. Contemplamos también el acuerdo al que llegáramos tuviera un grado de confidencialidad". El representante legal continuó su discurso estableciendo lo que ofrecerán a César en caso de aceptar: "Pues yo pienso que esa disculpa pública podría ser un reconocimiento general de los hechos. Número 2, (pedir) perdón. (...) Número 3, compromiso de no ofensa posterior".

A su vez, César respondió una entrevista para el programa de Gustavo Adolfo Infante, De primera Mano, donde se tocó el tema sobre el ofrecimiento del dinero: "Me llena de impotencia y coraje haber visto lo que el abogado de Berumen dijo porque estuve en una junta enfrente de él, estuvieron en la misma mesa que yo y me llena de impotencia cómo se atrevieron a decir que fue falso todo lo que yo dije cuando me di el tiempo de grabar todo lo que ellos estaban ofreciendo: dinero, disculpa pública y hoy presentarse y decir que es mentira".

Por otro lado, la abogada del agraviado, identificada como Diana, confirmó que esta charla sí ocurrió y destacó que tanto Berumen como su representante legal debían estar desesperados para recurrir a estas instancias: "Siempre en este tipo de casos hay negociaciones previas, no voy a desmentir a César, es cierto que nos sentamos, los abogados lo admitieron, ofrecieron una disculpa pública y han ofrecido dinero a lo largo del caso. Es extraño que digan que es falso, pero es parte de una estrategia legal (...) Me imagino que la desesperación debe ser muy dura para llegar a este tipo de mecanismo".

Fuentes: Tribuna