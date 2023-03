Adiós Chapoy: Sin exclusividad y tras unirse a TV Azteca, actriz vuelve a Televisa y da dura noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida primera actriz, quien regresará a las telenovelas de Televisa este 2023 tras un par de años de ausencia, sorprendió a todos sus seguidores debido a que hizo una fuerte confesión en pleno programa. Se trata de la entrañable Jacqueline Andere, quien presuntamente estuvo vetada de la televisora de San Ángel tras perder su contrato de exclusividad y haberse unido a Pati Chapoy en TV Azteca.

La madre de Chantal Andere fue invitada especial del programa El Minuto Que Cambió Mi Destino con Gustavo Adolfo Infante e hizo fuertes declaraciones. Una de estas fue que admitió que fue víctima de acoso por parte de un compañero actor y su esposa. Doña Jacqueline tiene más de 60 años de experiencia en el Canal de Las Estrellas y ha interpretado a malvadas villanas de melodramas como El maleficio, Ángela, Serafín, Mi destino eres tú, La madrastra, Soy tu dueña y Las Amazonas.

Sin embargo, estuvo 'congelada' de la empresa ya que luego de perder su contrato de exclusividad, inmediatamente se unió a la empresa del Ajusco y platicó con la periodista Pati Chapoy sobre su inesperado despido: "Fui consentida de muchos productoras y del señor Azcárraga Milmo... Me da mucha tristeza porque tengo 66 años trabajando, desde que era muy chamaquita. Hoy que fui a Televisa dije 'Dios mío, qué tristeza lo que está pasando'", dijo en Ventaneando.

Después de esto se especuló mucho que tanto doña Jacqueline como Chantal eran personas 'no gratas' en Televisa y que no podían poner ni un pie en la televisora pero este supuesto veto ya quedó atrás y ambas han vuelto a trabajar en su casa. De hecho se dice que la actriz de 84 años volverá al Canal de Las Estrellas este 2023 como parte del melodrama Vencer la culpa luego de haber realizado su último proyecto en 2020 La mexicana y el güero.

Posible elenco de 'Vencer la culpa'

Durante la tarde de ayer sábado 18 de marzo la matriarca de la familia Andere apareció en Imagen TV platicando en exclusiva con Gustavo Adolfo Infante a quien le confesó por primera vez que fue víctima de acoso en el pasado. La primerísima actriz contó que todo ocurrió cuando acudió a la casa de un compañero actor, quien la invitó a cenar junto a su esposa pues estaban terminando proyecto juntos.

Yo caí un poquito porque me gustaba y no era un hombre muy joven que digamos, pero yo veía a la estrella que estaba allí. Ni siquiera era muy guapo", recordó.

Jacqueline dijo que al llegar a casa de este personaje, de quien no quiso revelar nombre, empezó a tener un comportamiento extraño: "Me besaba la mano y yo le decía 'no, aquí está tu esposa'". Pero la sorpresa fue que la esposa del actor también intentó seducirla: "De pronto aparece en un negligé negro. Entonces, viene la mujer, me quedé muda, no pude ni hablar, y se sienta del otro lado y me pone la mano así y dice 'qué linda estás'". La actriz pudo escapar de esa incómoda situación mintiendo sobre un problema estomacal y dijo que realmente sintió miedo en esa cena.

Fuente: Tribuna