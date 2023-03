Casi muere calcinada: Tras subir 33 kilos y llegar a 'VLA', actriz da trágica noticia en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida villana de las telenovelas, quien subió 33 kilos y que tiene más de 26 años de experiencia en Televisa, reapareció en el Canal de Las Estrellas con una difícil noticia y es que confesó que estuvo a punto de morir durante un fuerte incendio. Se trata de la querida Eugenia Cauduro, quien acaba de volver a los melodramas de la mano del productor Carlos Bardasano en Pienso en ti.

La también exmodelo realizó su primer proyecto en la empresa de San Ángel desde 1997 actuando en la novela Alguna vez tendremos alas y luego le siguieron otras como Una luz en el camino, Nunca te olvidaré y El amor no tiene precio, donde destacó siendo la antagonista de la historia. Mientras que sus proyectos más recientes del Canal de Las Estrellas fueron Nunca te olvidaré, Niña amada mía, Abismo de pasión y Quererlo todo.

Eugenia se enfrento a un difícil divorcio de su esposo Enrique Morán, padre de sus dos hijos, que la hizo caer en una severa depresión y por ende se descuido tanto mental como físicamente. En ese tiempo la actriz subió al menos 33 kilos, lo cual le provocó un drástico cambio físico que la hizo acabar irreconocible. En el año 2017 tras quedarse sin contrato de exclusividad, Cauduro apareció en el programa Venga la Alegría para hablar esta difícil etapa de su vida.

Este domingo 19 de marzo la intérprete mexicana reapareció en el Canal de Las Estrellas haciendo una fuerte confesión y es que recordó que hace un tiempo estuvo a punto de morir calcinada: "Se me incendió un departamento hace muchos años, se me incendió todo menos donde yo estaba dormida", admitió en la entrevista con diversos medios de comunicación. Además Eugenia explicó que los expertos no daban crédito de que ella siguiera con vida luego de haber estado en este devastador incendio:

Fue muy milagroso. Me despertaron los vecinos, estaba todo lleno de fuego y yo estaba dormida. Ahí había un ángel", dijo conmovida.

La actriz incluso observó que todo a su alrededor estaba "derretido" y recordó: "El doctor me dijo 'científicamente ya no deberías de estar aquí', ahí me entero que tristemente la gente que muere en los incendios ni siquiera lo sienten". No obstante, Eugenia vivió para contarlo y es que ella cree que si no murió en ese fatal accidente es porque tenía una gran misión en la vida: "No soy muy religiosa pero sí muy creyente, y muy agradecida con mi señor, con mi ser superior por mantenerme aquí la verdad".

