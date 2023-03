¿Deja Televisa? Tras quedar fuera de 'Hoy', Cynthia Urías da difícil noticia y se ahoga en llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida conductora Cynthia Urías, quien formó parte del programa Hoy y que cuenta con 22 años de experiencia en Televisa, de nueva cuenta logró dejar sin palabras a todos sus seguidores y fans debido a que hace algunas horas compartió una terrible noticia. La también actriz y modelo estrenó un nuevo proyecto fuera de la televisora de San Ángel y en la primera emisión rompió en llanto al hablar de un difícil tema.

La estrella originaria de Los Mochis, Sinaloa, actuó por primera vez en el Canal de Las Estrellas en el melodrama juvenil Aventuras en el tiempo y luego se unió a otros proyectos como El juego de la vida (2001), Así son ellas (2002), Clase 406 (2003) y Mujer de madera (2004), donde interpretó a varias villanas. También hizo una participación especial en el exitoso melodrama Rebelde (2004) y la última vez que realizó un trabajo actoral fue en Niña de mi Corazón durante el 2010.

Pero durante los últimos años la exreina de belleza ha preferido enfocarse en la conducción por lo que durante años trabajó en el canal grupero Bandamax, de donde acabó vetada por una productora, y también llegó a ser parte del matutino Hoy pero dejó el proyecto en medio de rumores de un pleito con Galilea Montijo. Sí, existe el rumor de que la conductora tapatía le hizo la vida imposible a Cynthia mientras trabajaron juntas.

Aunque actualmente la guapa mujer sinaloense tiene contrato activo en Televisa siendo parte del elenco estelar del programa Cuéntamelo YA!, en días pasados se fue a trabajar fuera de la empresa estrenando su podcast Mamá con tenis al lado de su compañera Odalys Ramírez. En el primer capítulo, Urías rompió en llanto al recordar lo difícil que la pasó cuando se convirtió en madre al lado del exbeibolista Jorge Cantú.

Ahogada en llanto, la querida presentadora de 43 años admitió que sufrió depresión post parto luego de convertirse en madre y contó que la pasó sumamente mal pues en ese momento sentía mucha vergüenza de su experiencia: "A mí la depresión postparto más fuerte que me dio fue con mi último niño. Me acuerdo y vuelvo a llorar porque fue un momento bien oscuro en mi vida...además me sentía muy culpable y sentía mucha vergüenza admitirlo y decirlo , dijo Urías.

Tan mal estaba Cynthia que quería desaparecer para evitar sus sentimientos: "Era una sensación de yo no quiero estar aquí, estaban mis hijos, mi mamá, mi marido y la chica que me ayudaba y era como de madres, dónde me voy a llorar porque no quiero que nadie me vea llorar". Por fortuna, Urías logró salir de ese bache tras someterse a un tratamiento psiquiátrico y por ello hoy en día disfruta tanto su maternidad.

Fuente: Tribuna