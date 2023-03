Devastado y ahogado en llanto, Omar Núñez confirma infidelidad a Tammy Parra y ruega su perdón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se revelara su ruptura, el reconocido y polémico influencer, Omar Núñez, recientemente acaba de aparecer completamente devastado y ahogado en llanto empleó sus redes sociales para confirmar su infidelidad a su ahora expareja y también influencer, Tammy Parra, a la cual le rogó por su perdón por haberle hecho tanto daño con sus lamentables acciones, asegurando que se arrepentía.

Como se sabe, Omar y Tammy tenían una relación bastante mediática compartiendo en sus redes sociales, donde tienen millones de seguidores, compartiendo sus mejores momentos juntos en Instagram, como sus viajes y su compromiso en París, Francia, mientras que estaban pasando unos días por Europa, pocos días antes de que todo se acabara entre ellos debido a que una mujer salió a asegurar que él le había puesto el cuerno con ella.

Este tema causó gran revuelo en las redes sociales, y aunque pio varios días ninguno salió a hablar al respecto, hace un par de días que Parra confirmó su separación y compartió el mensaje de que "Todos sabemos lo que está pasando en este momento, pero yo no quería salir a decir nada del tema hasta estar segura. Así como hice mi relación pública, tienen derecho a saber qué pasará: con el dolor del mundo decidí terminar mi relación, soy una mujer que no necesita de nadie, mucho menos de un hombre".

De igual forma, la creadora de contenido empleó sus redes sociales para mencionar que estaba agradecida por todas las muestras de afecto y de apoyo que había recibido a lo largo de esos días por todo lo que estaba pasando, añadiendo que estaba "muy conforme con la decisión" de haber terminado de una vez por todas, pues no podía tolerar las infidelidades, ya que se dijo que fue en más de una ocasión.

Ahora, Núñez empleó su cuenta de Instagram para hablar sobre el tema, en el cual apareció ahogado en llanto y mencionó que ofrecía una "Una disculpa enorme a todos ustedes, no he podido decirles nada porque sé que la cag.... Ya hablé con Tammy, no tengo excusas para lo que hice, estoy pagando el precio de mis decisiones, le fallé a la relación, les falle a ustedes, les agradezco a quienes dudaban en un principio, pero cometí el error en mensajes e imágenes".

Tras haber aceptado este hecho, él mismo mencionó que estaba consciente de que "Tammy no se merecía esto, es una increíble mujer, de verdad que tenía todo con ella, no hay una razón o una justificación y por qué hice todas esas acciones, cometí el peor error de mi vida, lo siento mucho. Tammy es oro, por errores míos, perdí todo", terminando pidiendo el perdón de todos por haber fallado de esa manera.

