"Eran pareja": Reportero de 'VLA' asegura que Melissa Galindo miente sobre acoso de Kalimba

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que la reconocida y famosa cantante, Melissa Galindo, en un comunicado asegurara que vivió abuso y acoso sexual por parte del reconocido y querido cantante, Kalimba, el reportero de Venga la Alegría especializado en espectáculos, Gabo Cuevas, recientemente afirmó que ella miente sobre este tema, declarando que él era testigo de que en realidad "eran pareja" y todo fue consensuado.

Como se sabe fue la noche del pasado miércoles 15 de marzo cuando Galindo a través de un en vivo en su cuenta de Instagram decidió alzar la voz, señalando que hace tres años el exintegrante de OV7 la había acosado y tocado indebidamente, después de que ambos se hubieran presentado juntos sobre el escenario en Monterrey, detallando que este tocó su "vag..." estando ebrio, además de que la habría acosado con llamadas y mensajes, incluso hasta irla a buscar a su departamento.

Pero eso no fue todo, pues pocos días después apareció ante las cámaras del matutino de TV Azteca dado a que compartieron un video en el que ella habla para agradecer las grandes muestras de apoyo que ha recibido en las redes sociales, señalando que en mensajes privados le han llegado varios testimonios de mujeres que afirman haber vivido experiencias similares e incluso peores a lo que ella sufrió hace tres años atrás.

Melissa denunció a Kalimba. Internet

Ahora, la mañana de este domingo 19 de marzo en el programa de Internet, Fórmula Dominical, el reconocido exparticipante de Survivor México declaró que él era testigo de que Galindo y Kalimba habían estado involucrados en una relación sentimental y los había visto besarse en más de una ocasión de forma consensuada, así que por ello él creía que solamente estaba mintiendo y arriesgando la carrera del cantante por venganza.

Ante este hecho, una de sus compañeras se mostró sumamente con lo que pasaba y le expresó que no entendía como es que podía decir algo así, si aún estando en pareja podía haber abuso y acoso desde el momento en que la mujer no estaba de acuerdo en algo, pues aunque permitiera unos besos no significaba que le permitiera tocar sus partes íntimas, a lo que este mencionó que él veía que ella solo lo estaba usando para hacer carrera, firme en su decisión de no creerle.

Cabe mencionar que finalmente Flor Rubio decidió poner un alto a lo que estaba diciendo, señalando que no podía asegurar si es que Galindo mentía o no y eso se debía dejar a la justicia, sin embargo, a estas declaraciones la exintegrante de La Voz México no se ha pronunciado para defenderse, pero se espera que muy pronto salga para hablar sobre lo que se ha dicho en el mencionado programa.

Fuente: Tribuna del Yaqui