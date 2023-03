Golpe a TV Azteca: Famosa se burla por la presunta demanda de Daniela Spanic a Pati Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente, la conductora de Ventaneando, Pati Chapoy y Daniel Bisogno entraron al ojo del huracna, luego de que trascendiera la noticia de que ambos habían recibido una orden de aprehensión. Si bien, en primera instancia se dijo que la culpable de ello sería la cantante Yuridia, por los comentarios negativos que había recibido con relación a su aspecto físico, la realidad es que esto no sería así.

Resulta ser que la conductora, Verónica Gallardo, reveló que la verdadera causante de la presunta demanda habría sido Daniela Spanic, quien denunció a Pati, Pedro Sola y Ricardo Manjarrez por hacer comentarios negativos hacia la propia Daniela y a su herman, la protagonista de La usurpadora y Soy tu dueña. De acuerdo con declaraciones de la expresentadora de La Oreja, la noticia se supo gracias a un comunicado que Sergio Mayer lanzó.

El mismo sábado, 18 de marzo, alrededor de las 14:15 horas, la periodista y escritora Claudia Icaza lanzó una burla en relación con la presunta orden de aprehensión que se le impuso a Chapoy y compañía, a través de su cuenta de Twitter, en donde declaró: "Si de casualidad escribo o digo algo sobre las hermanas Spanic, mándenme una señal chiquita para advertirme de guardar silencio. Actualmente no cuento con liquidez para pagar un amparo".

Créditos: Twitter @ladeicaza

Como algunos sabrán, la última parte del mensaje evidencia directamente a Pati Chapoy, ya que, algunos medios han informado que la titular de Ventaneando no habría pisado la cárcel gracias a que metió un amparo en el que estipula que no se le avisó en tiempo y forma, por lo que las autoridades no pudieron proceder tal y como se tenía previsto, lo que le habría dado tiempo a la periodista de TV Azteca de desmentir la noticia desde la comunidad de su hogar.

En caso de que esta noticia sea cierta, se trataría una de las tantas peleas legales en la que las hermanas Spanic se han sumergido a lo largo de los años. La más reciente sería en la que Daniela se enfrascó junto a su exesposo, Ademar Nahum Zacarías, por el ataque la modelo recibió mientras salía de una Fiscalía de la Ciudad de México. Según se sabe, la famosa acusó a su expareja y a su chofer por estar involucrados en la agresión.

Otra pelea legal que ha sido sumamente mediática fue la de Gaby con el periodista de Imagen TV, Gustavo Adolfo Infante. Esta comenzó en el año 2019, por supuesto daño moral y difamación por parte del presentador de televisión hacía la actriz y su hijo. El caso tuvo varias instancias y apelaciones en las que hubo resoluciones contradictorias. En septiembre de 2020, se informó que Gaby Spanic había perdido la demanda y debía pagar 400 mil pesos por los gastos del juicio, pero todo dio un giro inesperado en marzo del 2022, cuando se declaró que la actriz ganó la demanda gracias a una sentencia definitiva dictada a su favor después de haber sufrido difamación.

Fuentes: Tribuna