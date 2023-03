Luto en Televisa: Fallece Billy Rovzar, suegro de Claudia Álvarez y Bárbara Mori, a los 70 años

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo del espectáculo de nueva cuenta se encuentra de luto debido a que hace algunas horas se reportó la muerte del empresario Billy Rovzar, quien es padre de los famosos productores de televisión y cine Billy y Fernando Rovzar, los cuales a su vez tienen una relación con las actrices Claudia Álvarez y Bárbara Mori respectivamente. Hasta el momento se desconocen las causas del repentino fallecimiento.

Billy, quien actualmente está trabajando para Televisa con una serie que protagonizará su esposa y que se estrenará en VIX+, aprovechó sus redes sociales para pronunciarse ante la partida del hombre que le dio la vida y le dedicó un amoroso mensaje: "Te amo 'father' (papá) Gracias por lo que hiciste por mi en esta vida y espero tener la oportunidad de devolverte todo en la próxima", escribió a través de Instagram.

El esposo de Claudia, con quien tiene a sus tres hijos menores, no reveló las razones de la muerte del famoso empresario y solo se limitó a publicar un mensaje de despedida y una fotografía para honrarlo. Como era de esperarse, la publicación del productor se llenó con miles de Me Gusta y de inmediato famosos como Andrea Legarreta, Camila Sodi, Mane de la Parra, Adal Ramones, Fernanda Castillo, Odalys Ramírez, entre otros, le enviaron sus condolencias.

Billy se despidió de su padre

Hasta el momento ni Álvarez, quien también ha trabajado en TV Azteca, ni Fernando Rovzar o su novia Bárbara Mori han hecho alguna declaración o comentario ante la partida del patriarca de la familia Rovzar. Pero quien no se quedó con las ganas de despedirse del empresario fue su exesposa Gina Diez Barroso. Mediante su cuenta oficial de Instagram la fundadora de empresas y asociaciones dejó ver que tenía una excelente relación con su exmarido.

Esto empezó escribiendo Gina: "¿Quién dice que no puede ser tu gran amigo alguien con el que estuviste casada y no funcionó?Mi primer esposo, el papá de mis tres primeros hijos, uno de los hombres más buenos que he conocido, siempre sonriendo, haciendo bromas y haciendo a la gente que conocía feliz! Con una gran espiritualidad y una enorme fe". Luego la empresaria reveló que Billy había muerto de una enfermedad a los 70 años.

Pero la señora Diez Barroso no reveló más detalles y solamente escribió: "Hoy su salud no le ayudó, ya no pudo luchar mas y su salud se dio por vencida. Voló alto, hacia donde antes de el voló su hermano Alexis y poco después su mamá, ahí arriba donde solo ese gran ser supremo... Dios te espera". Por último, la empresaria de bienes raíces le dijo a su exesposo que había dejado huella en este mundo y le deseo un buen viaje.

Gina dedicó amoroso mensaje a su exmarido

