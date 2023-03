"No me importa": Gerard Piqué no se tienta el corazón y manda contundente mensaje a Shakira

Comparta este artículo

Madrid, España.- De nueva cuenta el reconocido y muy polémico exfutbolista, Gerard Piqué, está dando mucho de que hablar y causando controversia, pues en una entrevista para el medio El País, no se tentó el corazón al hablar sobre su expareja y madre de sus hijos, la cantante Shakira, enviándole un muy contundente mensaje respecto a que "no me importa" todo lo relacionado con lo que ha expresado en sus canciones hablando de su separación.

Como se sabe, en junio del 2022 se hizo oficial que la cantante de origen colombiano y el español anunciaron su separación tras 12 años juntos y dos hijos, y después de esto se desató una gran escándalo entre rumores de infidelidad, la nueva pareja de Gerard y por supuesto la trilogía de canciones que expresan las diferentes etapas por las que pasó para superar el tema y liberarse de todo ese sufrimiento que pasó, con Monotonía, Mussic Sesion 53 con Bizarrap y TQG.

Aunque el exfutbolista en varias ocasiones se burló hablando de Cassio y apareciendo sobre un Twingo, ahora ha sido más contundente, pues por primera vez señaló que él no iba a hablar sobre el tema y prefería mantenerse en silencio, debido a que pensaba en sus hijos, pues "Protegerlos es el trabajo de todos los padres con niños. En eso estoy centrado", destacando que está contento con lo que él hace actualmente.

Shakira y Gerard. Internet

Por ese mismo motivo es que él señaló que pese a que ha lanzado varios temas y ha hecho en uno de ellos menciones más directas sobre sus nombres, este no piensa prestarle atención ni lanzará un contraataque, pues para él no es necesario gastar miles de euros, pesos o dólares para limpiar su imagen, pues "no me importa" lo que digan o piensen los demás de él, sino que solo le interesa lo que piensas las personas que quiere.

Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto, no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad", expresó contundente.

De igual forma, afirmó que hay mucha gente que se deja llevar por lo que dicen los medios de comunicación, que según él también manejan mucho para hacer publicidad a alguien, destacando que "El problema es cómo la gente lo percibe o la prensa lo vende. Sigo haciendo lo que quiero. El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido", mencionando que él ha actuado conforme a su corazón y eso es lo correcto.

Finalmente, cuando se le cuestionó directamente sobre su separación y como es que él estaba sobrellevando el tema de manera profesional, lejos del ojo público, este dijo que "no me apetece" y se negó rotundamente a dar declaraciones directas y mencionar de frente el nombre de la intérprete de Las De La Intuición, cambiando el tema a cosas de su trabajo y lo que está preparando de forma laboral.

Shakira y Bizarrap hablando como nació su sesión. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui