Tras anunciar nueva temporada de 'De viaje con los Derbez', Aislinn hace sus maletas y se va 'sola'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En este mes de marzo, Eugenio Derbez sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram tras anunciar la tercera entrega de De viaje con los Derbez; sin embargo, luego de unos días su hija mayor, Aislinn compartió un video en su cuenta oficial de Instagram en el que reveló que armó sus propias maletas y se fue sin Vadhir, José Eduardo, Alessandra Rosaldo, Aitana y su padre, a sus propias vacaciones soñadas.

Pero... ¿cuál es el motivo? Acaso, ¿se enojó con Eugenio?, ¿tuvo problemas con sus hermanos? La realidad es que no ocurrió nada de esto. Resulta ser que el día de ayer, la actriz de ¿Qué culpa tiene el karma? celebró su cumpleaños número 37, por lo que decidió armar su propia fiesta de cumpleaños en la playa y con un gran grupo de amigos. A su vez, la cantante sopló las velitas de sus dos pasteles y bailó mucho con su hija, Kailani, quien lució un encantador vestido rosa y le obsequió un dibujo.

Te podría interesar famosos ¿Golpe a Paulina Burrola? Aislinn Derbez comparte amorosa FOTO con Mauricio Ochmann

Aislinn reveló que este cumpleaños fue especial, ya que, siempre quiso que alguien más le organizara una fiesta, pero este deseo siempre salía mal, por lo que decidió tomar el toro por los cuernos y organizar su propio festejo: "Antes siempre esperaba a que otros me regalaran o me hicieran algo especial para mi cumpleaños, pero eso casi nunca salía tan bien. Regalarme a mi misma el cumpleaños de mis sueños es uno de mis objetivos desde hace algunos años y la vida siempre me sorprende pues se va poniendo cada vez mejor, tanto la vida como los cumpleaños".

Aislinn Derbez celebra su cumpleaños

Créditos: Instagram @aislinnderbez

Si bien, Eugenio Derbez no estuvo presente en el cumpleaños de su hija mayor, sí que le deseó feliz cumpleaños a través de su cuenta oficial en la aplicación de la cámara multicolor, donde declaró: "¡Feliz cumpleaños, mi amorcito! Cuando tú naciste, desaparecieron todos mis miedos y descubrí lo hermoso que es ser papá! ¡Gracias por enseñarme tanto! Te amo", pero el actor de CODA no fue el único en recordar el aniversario de vida de Aislinn, ya que, su pareja, Alessandra Rosaldo también lo hizo.

¡Feliz cumpleaños hermosa! Qué sigas brillando, creciendo y realizando tus sueños rodeada siempre de luz y amor. Te amamos", declaró la integrante de Sentidos Opuestos

Como algunos sabrán, Aislinn es hija del ya mencionado actor con la actriz Gabriela Michel. Al igual que el resto de su familia, decidió hacer una carrera artística, por lo que a partir del año 1995 comenzó a aparecer en los programas que producía el propio Eugenio, como Al derecho y al derbez y Derbez en cuando; sin embargo, el anhelo de la también modelo era consolidarse en el gremio actoral por lo que, cuando creció, se marchó a estudiar Artes Visuales y Actuación en Nueva York.

Aislinn Derbez y su hija, Kailani

Créditos: Instagram @aislinnderbez

En su época estudiantil, Aislinn destacó por aparecer en algunos cortometrajes y obras de teatro, mientras que para el año 2009 regresó a México y, lejos de aparecer en shows televisivos como su hermano, Vadhir, ella se lanzó directamente a la industria del cine, donde participó en proyectos como Te presento a Laura y El atentado. También se le vio en otros filmes como El cielo en tu mirada y Niñas mal.

Fuentes: Tribuna