Tras confirmar divorcio en 'Hoy', Galilea Montijo impacta a Televisa con poderoso mensaje

Ciudad de México.- Después de haber confirmado su divorcio en vivo del programa Hoy, la reconocida actriz de Televisa y presentadora, Galilea Montijo, acaba de emplear sus redes sociales para dejar completamente impactados a millones de seguidores al haber compartido un poderoso mensaje que para muchos se ha convertido ya en un lema y es un tema bastante sonado en México.

Como se sabe el pasado viernes 10 de marzo en pleno programa en vivo del matutino de la empresa San Ángel, Montijo reveló que lamentablemente su matrimonio había llegado a su fin, pues no solo se separaron sino que ya habían firmado el divorcio y ya no vivían juntos, asegurando con firmeza que no iba a dar más declaraciones al respecto por respeto a sus hijos y porque realmente no había nada más que decir de lo que ya había confesado en su comunicado en Instagram, como que fue una crisis de las que no pudieron salir.

Ante este hecho, la actriz de Mujeres Asesinas no ha parado de estar en medio del ojo público desde ese momento, pues sus millones de fans han tratado de conocer más sobre el tema, pero esta ha logrado evadir a la prensa y no dar más declaraciones al respecto, manteniendo firme su decisión de quedarse con lo que dijo en el escrito y nada más que eso, sin adentrarse en el doloroso tema del que se afirma no hay terceros.

Galilea anuncia separación. Instagram

Pero ahora, recientemente el motivo por el cual se encuentra dando de que hablar es debido a que en su cuenta de las redes sociales acaba de compartir un emotivo video en el que se puede ver a una joven niña subiendo por las escaleras y después a varios trabajadores de campo, mientras que de fondo se escucha el derecho que existe a una educación digna y que se debe de hacer algo para cuidar el planeta.

De igual forma se pudieron ver a diversas personas caminando hacia hospitales, hacía centros de seguridad y muchos aspectos importantes de la sociedad, afirmando que poco a poco y trabajando todos juntos podría lograrse un mejor México en el que se brindes mejores servicios y se atiendan problemáticas como la violencia de una mejor manera y se brinde atención médica más accesible para todo tipo de personas.

Ante este hecho fue que llamó la atención de sus millones de seguidores, quienes en los comentarios comenzaron a dejar miles de mensajes positivos y en apoyo a lo que estaba diciendo el mensaje, como que era verdad que se necesitaba con urgencia una mejora en todas las áreas que se mencionaron y que solo se lograría como en dicho video, paso a paso y con ayuda de todos, siendo aplaudida por esta acción.

Fuente: Puro Show