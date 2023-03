Tras escándalo con Apio Quijano y Andrea Legarreta, Erik Rubín renuncia a los 90's Pop Tour por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de verse envuelto en un fuerte escándalo de infidelidad con su reconocido colega, Apio Quijano, ante su separación de la actriz de Televisa y famosa presentadora, Andrea Legarreta, recientemente se acaba de informar que el famoso cantante, Erik Rubín, decidió el renunciar a los 90's Pop Tour por un muy fuerte motivo, el cual afirman que no es por este tema.

Como se recordara, Legarreta fue la primera en dejar en completo shock a sus millones de seguidores en las redes sociales al anunciar en Instagram que después de 23 años de matrimonio y dos hijas, se estaba separando del famoso cantante, mencionando que lo estaban haciendo siguiendo "aún muy enamorados", pero que lamentablemente ese amor se había transformado y ya no era de pareja, incluso en el programa Hoy expresó que no había terceros involucrados.

Pero, aunque ella afirmó de forma contundente que no estaban peleados o que no había terceros involucrados, en redes sociales no pararon de afirmar que esta separación entre el exintegrante de Timbiriche y la actriz sí era por una infidelidad, señalando que esta se dio con el propio integrante de Kabah, lo cual ambos negaron de forma constante y contundente, señalando que era mentira y que no había un amorío entre ambos.

Ahora, las declaraciones de ambos siguen siendo dejados de lados y el público aún considera que sí fueron o son pareja, por lo que cuando se anunció el pasado jueves 16 de marzo que él había salido de los 90's Pop Tour, señalando que esto se realizó de forma efectiva tras el concierto del viernes 10 de marzo en la Arena de Monterrey, se ha dicho que es debido a que no quiere estar más tiempo cerca de esto.

Dicha información fue confirmada por la esposa de Benny Ibarra, Celina del Villar, quien mencionó que Rubín había decidido salirse al igual que su propio esposo, debido a que ambos van a comenzar gira con el Cumbia Machine Tour, afirmando que no podrían con ambos proyectos y por eso es que prefirieron salirse del proyecto antes mencionado, y no que tuviera nada que ver con otros temas como se decía.

Celina fue muy contundente al negar el hecho de que el intérprete de Princesa Tibetana tuviera un romance con Quijano, señalando que: "Yo les puedo asegurar que, si hubiera sido real lo de Erik y el Apio, en el último lugar donde lo hubieran hecho sería enfrente de miles y miles de personas, lo habrían hecho escondiditos detrás de un rincón", dejando de lado este tema y pidiendo que pararan al respecto.

