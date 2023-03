Tras infidelidad e inesperada separación, Eduin Caz estremece a sus fans con inquietante mensaje

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Luego de romper el récord de asistencia en el Zócalo de la Ciudad de México, el vocalista de Grupo Firme debería estar viviendo su mejor momento, sin embargo, parece que esto no es así, hecho que dejó entrever a través de su cuenta oficial de Instagram, donde envió un mensaje que logró inquietar a sus millones de seguidores y se cree, que el detonante podría estar relacionado con su reciente separación de la influencer Daisy Anahy.

Como se mencionó anteriormente, en la actualidad Grupo Firme goza de una popularidad envidiable, sin embargo, esto no significa que el cantante de Ya supérame esté pasando por un mal momento a nivel emocional, esto debido a la ruptura amorosa que tuvo con la madre de sus tras hijos a causa de una infidelidad. Si bien, el famoso pidió disculpas y llegó a afirmar que las cosas se encontraban bien con su pareja, al final no esto no resultó así y ambos pusieron tierra de por medio.

El pasado sábado, 18 de marzo, Caz publicó un carrusel de fotografías a través de su cuenta oficial de Instagram, donde mostró que estaba mordiendo un pequeño pastel que tenía el número 8, esto en alusión a que había conseguido los 8 millones de seguidores en la aplicación de la cámara multicolor. Si bien, el ambiente podría lucir bastante festivo, con el cantante en un yate en las costas de Miami, Florida, el mensaje que adjuntó dejó ver que las cosas no serían tan alegres.

El famoso declaró: "El día de hoy llegamos a los 8 millones. Sé que no estoy en el mejor momento y sé que muchos están solamente para encontrar algún chisme de mi vida, pero al igual les agradezco el gesto de andar pendiente de mí. Los que si están porqué les gusta saber de mi proyecto de música o, porque me tienen cariño o aprecio se los agradezco mil veces más, muchas gracias", cerró con un emoji lleno de corazones.

Como algunos recordarán, el vocalista de Grupo Firme y su esposa se separaron después de 8 años de matrimonio. La noticia fue anunciada por el propio Eduin en los pasados Premios Lo Nuestro 2023, donde dedicó los seis premios que ganó a su "exesposa", cosa que sorprendió a propios y ajenos. La separación se dio después de que se viralizaran unos mensajes de una supuesta infidelidad de Caz con otra mujer en 2019.

Luego de que dicha bomba explotara, el cantante admitió su culpabilidad y dijo que había solucionado los problemas con su esposa, pero al parecer eso no fue suficiente para salvar la relación. Actualmente, Eduin Caz y Daisy Anahy están viviendo en casas separadas, pero mantienen una buena comunicación por el bien de sus hijos. Si bien, la influencer se fue de viaje por Europa, se espera que cuando vuelva dé alguna declaración con relación a su divorcio.

