El rock está de luto: Confirman la muerte de Steve Mackey, bajista de Pulp, a los 56 años

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Marzo es ya uno de los meses donde festivales y conciertos en todo el mundo comienzan a realizarse; sin embargo, este 2023 es además uno de los meses más tristes para el rock británico pues este jueves se confirmó la muerte del bajista Steve Mackey, quien formaba parte de la agrupación Pulp como bajista, a los 56 años de edad, deceso del que no se revelaron detalles pero ha servido para colocar tanto al famoso como a su agrupación en tendencia.

Steve Mackey, bajista de la banda de rock británica, Pulp. Foto: Twitter

Al inicio, el músico Jarvis Cocker fue el que había dado la noticia de este deceso, lo que a su vez llevó a la misma banda y a la esposa del hoy finado a confirmar los hechos. Fue la esposa del intérprete de temas como Common People, Babies o Do you remember the Firts Time?, la que había manifestado que el fallecimiento ocurrió al interior de un hospital donde Mackey había estado internado desde hace meses.

"Tuvimos un día libre y Steve sugirió que fuéramos a escalar a los Andes. Así lo hicimos. Y fue una experiencia completamente mágica. Mucho más mágico que mirar la pared de la habitación del hotel todo el día (que es probablemente lo que habríamos hecho de otra manera)", escribió la banda para despedirse.

Captura de pantalla

El comunicado donde Pulp lamentó la muerte del músico, también fue motivo para reconocer su desempeño a lo largo de toda su carrera. Basta recordar que además éste se desempeñaba como productor y ello lo llevó a ser reconocido en el ámbito musical. "Nos gustaría pensar que ha regresado a esas montañas para la siguiente etapa de su aventura".

La esposa del bajista, Katie Grand, hizo hincapié que durante los tres meses que Steve Mackey había estado al interior del nosocomio, había hecho todo lo posible por salir avante; sin embargo, se sigue sn relevar a causa de la muerte o bien, la afección que lo llevó a estar internado tanto tiempo. Se cree que por el diagnóstico, él no había programado participar ni en la grabación de algún disco o gira con Pulp.

La banda que ganó fama internacional durante la década de los 90, informó en 2002 que se darían una pausa; sin embargo, fue en 2011 cuando regresaron a los escenarios y tras ello, grabaron un disco el cual salió en 2013. Em el caso del músico de 56 años, su adición a Pulp fue durante la grabación del tercer álbum titulado 'Separations', proyecto donde ya se consagró como un integrante más.

Fuente: Tribuna