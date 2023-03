¿Es gay? Carlos Rivera revela la triste razón por la que ocultó su romance con Cynthia Rodríguez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras confesar que el contrato de exclusividad que tenía con TV Azteca luego de ganar La Academia no le daba "ni para pagar la renta", el cantante Carlos Rivera abre su corazón y revela porqué ocultó tanto tiempo su relación con Cynthia Rodríguez. ¿Es gay? ¿Salió del clóset? Aunque estos rumores han circulado desde hace años y se dice que la boda que tuvieron el año pasado sería falsa, el artista aclara todo.

Aunque él y la exconductora de Venga la Alegría ahora hablan abiertamente de su amor luego de que a mediados del año pasado se casaron en una íntima y sorpresiva boda, durante años mantuvieron en silencio su noviazgo. Y ahora, Rivera se sincera en entrevista con TVyNovelas, y revela porqué lo hicieron. ¿Hubo un contrato de por medio? No, en lo absoluto. El intérprete de 100 años mencionó que lo hicieron porque no soportaban la parte mediática y no sabían sortear lo bueno y lo malo de la fama.

En las declaraciones retomadas en redes de Televisa, Rivera señaló: "De repente te empiezan a aventar piedras y yo no estaba acostumbrado a la parte mediática en la que se te inventan chismes y dicen cosas. Siempre he sido muy sensible y, queriendo o no, te llegan a lastimar. En ese momento dije: '¡Paren el mundo que me quiero bajar!' Quiero salir corriendo de aquí huyendo, con la presión de salir a cantar y tener que sonreír. Todo fue creciendo hasta casi el punto del colapso", declaró.

Carlos Rivera admitió que las cosas sin razón que se decían de ellos los obligó a mantener en privada su relación, al grado de que no se dejaban fotografiar juntos, no iban a eventos públicos e incluso evitaban mencionar el nombre del otro en entrevistas. Aunque no se refirió directamente a las especulaciones sobre su orientación sexual, dejó entrever que estos rumores sí los afectaron: "No quería escribir esas cosas, porque son de las que a nadie nos gusta aceptar, porque te lastiman, lloras, te duele, te hieren".

Y añadió: "pero que era necesario decir: 'Sí, sí me lastimaron, sí nos lastimaron', sí nos dolió por tanto cuestionamiento, cuando nosotros no nos metemos con nadie", comentó. "A veces duele, a veces pesa y a veces cansa; sin embargo, aquí sigo y el tiempo nos ha dado la razón". Finalmente, Rivera comentó que ya dejó entrar más a su público a su corazón, pues le ha escrito varias canciones a Cynthia; incluso le propuso matrimonio con una.

"Esa es la maravilla de la música, nos permite, especialmente a los que tenemos el don de escribir, desahogando el sentimiento por medio de una letra, lo que jamás contarías en una pregunta a la prensa, lo puedo decir por medio de una canción", reveló el también actor, quien ganó La Academia en su tercera generación, reality en el que conoció a Cynthia, iniciando un romance años más tarde.

Fuente: Tribuna