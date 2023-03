EU: Tras muerte de cantante, denuncian irregularidades en investigaciones y exhiben macabras FOTOS

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado 5 de noviembre, el mundo de la música se vistió de luto después de que un querido cantante y reconocida estrella juvenil perdiera la vida en extrañas circunstancias. Luego de casi cuatro meses, la madre del famoso denunció irregularidades en las investigaciones, así como también declaró que la policía se negó a indagar más por el pasado de su hijo en el mundo de la drogadicción.

Aaron Carter fue una prominente estrella del pop juvenil, ya que a edad temprana se hizo famoso porqué era hermano del miembro de Backstreet Boys, Nick Carter, por lo que desde niño estuvo expuesto a la atención de las cámaras. Si bien, el entonces adolescente logró lanzar varios éxitos como Crazy Little Party Girl, That's How I Beat Shaq o I Want Candy, la realidad es que también terminó por sumirse en las sustancias ilegales.

Semanas previas a su fallecimiento, Aaron Carter concedió una entrevista en donde reveló que se inscribió en un programa de rehabilitación para dejar los estupefacientes, debido a que quería recuperar la custodia de su hijo, Prince, quien tenía menos de 1 año de haber nacido. Inesperadamente, el famoso perdió la vida y aunque en un principio los medios insinuaron que pudo fallecer por sobredosis, su madre, Jane Carter declaró en Facebook que cree que el forense descartó esto como una causa.

Si bien, durante los últimos meses, la investigación de Aaron no había dado de qué hablar, todo cambió el pasado miércoles, 1 de marzo, cuando la madre del exnovio de Lindsay Lohan y Hilary Duff compartió un mensaje en Facebook donde denunció irregularidades por parte de la policía, así como también expuso fuertes fotografías de la escena del crimen: "Todavía estoy tratando de conseguir una investigación real por parte de la muerte de mi hijo, Aaron Carter", inició el mensaje.

Jane continuó afirmando: "Quiero compartir estas fotos de la escena de la muerte con todos ustedes porque el forense lo escribió como una sobredosis accidental. Nunca lo investigaron como una posible escena del crimen debido a su adicción pasado. Mira las fotos. No se lo llevaron la policía, pero permitieron que la gente entrara y saliera, aunque mucha información del homicidio potencial estuvo allí durante años. Aaron tenía un montón de amenazas de muerte y muchas, muchas personas que estaban haciendo su vida miserable".

Cabe señalar que semanas después de la muerte de Aaron, salieron a la luz datos de que Aaron pudo haber recibido una serie de mensajes de amenaza por parte de un presunto dealer, a quien si bien, Carter no le compró ninguna sustancia, sí que le hizo encargos, por lo que se estima que este sujeto, habría sido quien atacó al cantante la noche de su muerte, debido a que, desde su perspectiva, el famoso le debía dinero, aunque nada de esto ha sido confirmado por la policía.

