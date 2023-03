Luto en 'Ventaneando': Tras veto de Televisa, Eugenio Derbez anuncia trágica muerte desconsolado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con una gran tristeza, el actor de Televisa Eugenio Derbez se viste de luto para recordar una trágica muerte y contar una emotiva anécdota en el programa Ventaneando de TV Azteca. El comediante, quien empezó su carrera en México por sus programas XHDRBZ, Al derecho y al derbez y Derbez en cuando, lamentó el deceso de la actriz Raquel Welch, quien perdió la vida el pasado 15 de febrero a los 82 años de edad víctima de una enfermedad desconocida.

Como se recordará, Derbez estuvo más de 30 años en las filas de Televisa y renunció a su contrato de exclusividad para mudarse a Estados Unidos y hacer el salto al cine en el 2012. Tras años en el país vecino, a su regreso a México Derbez argumentó que lo habían vetado de Televisa presuntamente por su oposición a la construcción del Tren Maya. Tras esta controversia, aparece de luto en las pantallas del Ajusco.

Raquel hizo su último proyecto en la pantalla grande en en 2017, en la película How to Be a Latin Lover (Cómo ser un Latin Lover en español), protagonizada precisamente por Eugenio Derbez y otros famosos de Hollywood como Salma Hayek y el estadounidense Rob Lowe. Welch perdió la vida de forma repentina y conmocionó al espectáculo. En su momento, Derbez escribió en su cuenta de Instagram su despedida hacia la actriz.

Raquel Welch y Eugenio Derbez

"Estoy profundamente triste por el fallecimiento de Raquel Welch. Ella conquistó no solo Hollywood, sino el corazón de todos. Tuve el privilegio de trabajar con ella en la que resultaría ser su última película 'How to be a latin lover' #rip", publicó junto a una foto con ella en el set de grabación del filme. Y a varias semanas de su fallecimiento, el mexicano recordó a la fallecida actriz en una entrevista que brindó para el programa de Pati Chapoy.

"No sabes qué mujer tan linda, me acuerdo que cuando estábamos filmando había el director de comedia, se le ocurrió una escena donde supuestamente le cortamos los brazos (...) estábamos grabando la escena y la teníamos que jalonear entre Rob Lowe y yo, y de repente le jalé demasiado fuerte el brazo y que la tiro, se cayó y se fue al hospital, estuvo como dos días, afortunadamente no le pasó nada, pero estaba espantadísimo", recordó, expresando su tristeza.

