Poncho De Nigris reacciona a la muerte de 'La Tigresa' y lo destrozan: "Tantito respeto"

Ciudad de México.- A principios de la década del 2000, el nombre de Poncho De Nigris ocupó los principales titulares de los medios de comunicación, debido a la presunta relación amorosa que éste tuvo con Irma Serrano 'La Tigresa', quien era 40 años mayor que ella. Si bien, el vinculo entre ambos personajes terminó muy mal, esto no impidió que el regiomontano reaccionara al sensible fallecimiento de la vedette, aunque los internautas lo destrozaron y le pidieron respeto, ya que, fue acusado de hacer que esto se tratase sobre él.

Todo ocurrió durante le pasado miércoles, 1 de marzo, luego de que la lamentable noticia trascendiera los medios de comunicación, por lo que el conductor de PGB (Pura gente bien) y exparticipante de Big Brother se manifestó en su cuenta oficial de Instagram, desde donde compartió una fotografía con la actriz, en la cual adjuntó un breve mensaje: "Que descanse en paz Doña Irma Serrano. Una fregona de sus tiempos. Vuela alto. Dos días antes de mi cumple. A recordarla con un tequila como le gustaba. Amor y paz a todos, pronto nos encontraremos en algún otro lado".

Sin embargo, las palabras de participante de Bailando por la boda de mis sueños no fueron recibidas por sus seguidores, quienes lo acusaron de intentar hacer que la muerte de 'La Tigresa' tratase sobre de él: "Cómo hacer que se trate de ti: 'Dos días antes de mi cumple'", "Cómo hacer que todo se trate de ti: 'Dos días antes de mi cumple'. Tantito respeto a la fallecida". Mientras que algunos más recordaron la presunta historia de amor entre Poncho e Irma: "El primer amor nunca se olvida", "¿Y Marcela no se enoja con este post de tu exsuggar mommy?".

Si bien, en su momento mucho se dijo que había una relación amorosa entre ambos e incluso Poncho De Nigris fue acusado en diversas ocasiones de, presuntamente, utilizar a Serrano para mantenerse vigente en los medios de comunicación, la realidad es que el propio De Nigris desmintió esto asegurando que nunca existió ningún amorío entre ambos, sino que todo se trataba de una puesta en escena para poner celoso a Patricio Zambrano (quien también fue participante de Big Brother y con quien la famosa si tuvo una relación).

Lo de 'La Tigresa', sí, ella me buscó. Me buscó porque le quería dar celos a Pato (Zambrano), él había estado en un 'Big Brother' antes"

Según palabras de Poncho, el plan había salido muy bien e incluso se supo que Zambrano y De Nigris casi llegaron a los golpes por Irma Serrano, pero tiempo después, el propio Pato y la 'Tigresa' acusaron Alfonso de robarle grandes sumas de dinero a la vedette, así como fue señalado por abusar de la confianza de la estrella de cine, por lo que al final dejaron de hablarse por completo.

