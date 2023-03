¿Por infiel? Tras 16 años, Alessandra Rosaldo se confiesa en 'Ventaneando' sobre divorcio de Derbez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de varias separaciones inesperadas en el mundo del espectáculo, como el divorcio de Andrea Legarreta y Erik Rubín y el de Tania Rincón y su esposo Daniel Pérez, resurgieron rumores de que otra pareja muy famosa en el espectáculo se estaría a punto de divorciar luego de 16 años juntos, nada más y nada menos que Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez.

La integrante de Sentidos Opuestos se pronunció al respecto de las separaciones matrimoniales que recientemente se han confirmado en la farándula, debido a que con este último comparte el show de los 90's Pop Tour. A pesar de que hace algún tiempo las especulaciones con respecto a que su relación con el comediante de Televisa estaba por terminar por una mujer que era la tercera en discordia en su matrimonio, es que ahora Alessandra aclaró cualquier tipo de conflicto con su famoso marido.

"Estamos viviendo como una etapa como de muchos cierres de ciclos, quizás eso es lo que está sucediendo a nivel general, yo me encuentro muy bien, o sea, no me voy a separar, estoy bien, en familia, muy contentos", dijo la exprotagonista de la televisora de San Ángel con una sonrisa en entrevista para el programa Ventaneando de TV Azteca. Por otro lado, la intérprete mexicana manifestó que gracias a sus habilidades artísticas es que también ha podido sobrellevar los momentos difíciles en su vida.

"Claro, siempre la música, el baile, el canto, lo que hacemos, claro, siempre es un escape de todo, de pasión, de amor, de lo que uno trae dentro", manifestó. De esa forma, la artista negó todos los rumores que aseguraban hace algunos meses que hubo infidelidad en su matrimonio, que estaba en crisis e incluso llegando a su fin luego de permanecer 16 años juntos y cumplir su décimo aniversario de bodas, además de que tienen a su hija Aitana juntos.

Cabe recordar que Rosaldo declaró hace un tiempo que cree que ha sido víctima de infidelidad por alguno de sus ex: "Pero estoy segura, que claro que en algún momento de mi vida me han puesto el cuerno, absolutamente segura, no lo he cachado y no me puedo ni imaginar lo que se siente. Nada más de cuando lo he sospechado, el dolor y la cabeza es horrible", sostuvo en ese momento.

Fuente: Tribuna