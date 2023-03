Se divorció: Tras veto de productor y llegar a 'Hoy', exactor de Televisa se confiesa en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico galán de las telenovelas, quien cuenta con 27 años de experiencia en Televisa y que el año pasado fue vetado por un famoso productor, dio un duro golpe al rating del programa Hoy debido a que este jueves dio una entrevista exclusiva al matutino Venga la Alegría. Se trata del también cantante Pablo Montero, quien habló ante las cámaras de TV Azteca sobre sus presuntas adicciones y su reciente acusación de abuso sexual.

El famoso actor hizo su primer trabajo en la televisora de San Ángel en 1995 actuando en el melodrama Lazos de amor y luego le siguieron otras novelas como Vivo por Elena, Nunca te olvidaré, Mujeres engañadas, Entre el amor y el odio, Duelo de pasiones, Fuego en la sangre, Qué bonito amor y la última fue Soltero con hijas. No obstante, el año pasado Pablo reapareció en el Canal de Las Estrellas protagonizando la bioserie El Último Rey: El Hijo del Pueblo.

Mientras el proyecto estaba al aire, se dijo que el originario de Torreón, Coahuila, llegaba "borracho" a las grabaciones y que incluso dejó plantada a la producción en el filme del episodio final. El productor Juan Osorio luego confirmó estas versiones asegurando que no volvería a contratarlo por problemático. Sin embargo, los ejecutivos del canal hicieron caso omiso y a finales de año le permitieron concursan en ¿Quién es la máscara?, además de que ha estado en el foro de Hoy en más de una ocasión.

Pablo estuvo en 'Hoy'

Tras haber traicionado a Televisa dando varias entrevistas a Pati Chapoy para Ventaneando, ahora Montero dio un fuerte golpe al rating del matutino conducido por Andrea Legarreta ya que la mañana de este jueves 2 de marzo volvió a aparecer en el Canal Azteca Uno. A través de una videollamada con reporteros de VLA, el intérprete de regional mexicano confesó que empezó una terapia para controlar sus problemas con las adicciones:

Hay un momento de tu vida donde te llega un mensaje y tomé una decisión de tomar una terapia", relató.

Asimismo, el cantante de temas como Piquito de oro se pronunció sobre la supuesta denuncia por abuso sexual que hay en su contra en el estado de Chiapas y comentó que de momento no puede compartir detalles al respecto. Sin embargo, se defendió y aseguró que saldrá bien librado: "No sé con qué pantalones publicaron esto, es totalmente falso, yo sería incapaz de hacer esas cosas, pero en su momento se los comentaré".

Montero también explicó que en ningún momento trató de sobornar a la familia de la presunta víctima para que quitaran la denuncia y expresó su molestia contra la revista TVyNovelas, que fueron los primeros en sacar a la luz esta delicada situación en una portada: "Yo no sé cómo se atreven a publicar algo tan fuerte cuando no es cierto, escuchar a mi madre como estaba me dio mucho coraje", relató en la videollamada.

