¿Shakira mintió? Familia de Piqué rompe el silencio y estremecen con esta confesión

Barcelona, España.- A finales del pasado mes de febrero, Shakira volvió a paralizar al Internet, después de lanzar su nuevo tema, en colaboración con Karol G: TQG, hecho que aparentemente fue la gota que colmó el vaso de la familia de Gerard Piqué, quienes salieron a dar una inesperada confesión y es que, las cosas no habrían sido como la colombiana mencionó en dos de sus últimas canciones.

Y es que, en sus temas Session Music #53 y en el anteriormente mencionado, la cantautora habría mencionado que Piqué la buscó después de su ruptura. En la colaboración con Bizarrap, Shakira dijo: "Yo contigo ya no regreso, ni que me llores, ni suplique"; mientras que en la canción con Karol declara: "Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me está' viendo toa' la historia. Bebé, ¿qué fue? No pues, que muy tragaíto ¿qué haces buscándome la'o? Si sabes que yo errores, no repito".

Estas estrofas fueron suficientes para que el resto del público considerara que, luego de su ruptura, Piqué había buscado a Shakira, lo que desató la molestia por parte de la familia del exfutbolista, quien fue contactada por el diario español La Vanguardia, donde dieron su versión de la historia, asegurando que Gerard no buscó a la colombiana luego de que terminaron: "En ningún momento ha habido ningún intento de nada, pero de nada en absoluto por parte de Gerard".

Y es que, según información del circulo cercano del atleta, la realidad es que "todo este tiempo se han llevado fatal" y enfatizando que ni siquiera "se dirigen la palabra"; sin embargo, estas declaraciones contradicen directamente a los dicho por el periodista Jordi Martin, quien hace algunos meses declaró que Piqué regresó con Shakira, luego de que la cantante supo de la relación de éste con Clara Chía.

Familia de Piqué desmiente a Shakira

Según información del comunicador, Gerard y la cantante intentaron retomar su relación, el problema radicó en que la modelo de Kosmos, quien aún era novia de Piqué le puso un ultimátum y le solicitó que le diera su lugar, aunado a ello, las cosas entre Shakira y el entonces futbolista no funcionaron, por lo que decidieron separarse definitivamente, acto seguido, hicieron pública su separación.

