"Son jaladas": Chapoy y elenco de 'Ventaneando' tunden a Tania Rincón y Legarreta tras su separación

Ciudad de México.- Luego de que Tania Rincón y Andrea Legarreta, ambas presentadoras del programa Hoy, anunciaran la separación de sus respectivas parejas, todo el elenco del vespertino Ventaneando se les fue encima por decir que siguen sintiendo "amor" por el padre de sus hijos. Pati Chapoy, Daniel Bisogno, Pedro Sola y compañía mencionaron que si las famosas aún quisieran a sus esposos no se habrían separado.

Como se recordará, tanto la exreina de belleza de 36 años como la conductora estelar de Televisa han mencionado que su decisión de separarse de Daniel Pérez y Erik Rubín respectivamente ha sido para "amarse desde otro lugar" y han señalado que aunque se quieren, prefieren dejar atrás su relación. Sobre esta situación, el 'Tío Pedrito' hizo un fuerte comentario de crítica y aseguró que le parece muy sospechoso que ahora todos se separan "por amor".

Ahora resulta que todas las parejas que se divorcian lo hacen con un cariño, amor y una pasión, pero ‘Ya no podemos vivir juntos’... pues no ha de ser tanta la pasión. Si te divorcias es porque ya no te quieren", dijo el también economista.

Asimismo Sola explicó que considera que las parejas que dan la mencionada explicación para separarse ya deben de tener otras parejas, aunque aclaró que no hablaba específicamente de Tania y Andy. Luego tanto 'La Chapoy' como Daniel dijeron que coincidían con los comentarios de Pedro: "Lo que quieren decir es sin problemas nos distanciamos. Si hay amor, no se divorcian", apuntó la longeva periodista de TV Azteca.

Tania y Legarreta anunciaron sus separaciones

Efectivamente, todo eso son jaladas, eso de que nos divorciamos en absoluto amor son patrañas", dijo 'El Muñe'.

La conductora Linet Puente fue la única que manifestó desacuerdo con estas declaraciones asegurando que no todas las separaciones terminan en pelea y esto respondió Mónica Castañeda: "Yo creo que hay respeto y admiración, pero el amor no existe". Luego Daniel puntualizó cómo han sido sus rupturas amorosas: "Yo he terminado mis relaciones de forma bien o terrible, pero eso (Tania) es amistoso pero de amor no. El amor de pareja a más de 20 años se transforma".

Y finalmente Bisogno, quien ha vivido polémicos divorcios y separaciones, apuntó que probablemente estos matrimonios se acaban porque cada individuo necesita buscar otra pareja: "Lo que significa es que quieres otra nalga. Si llegó ese momento es porque ya no soportas a la persona, te cae en el hígado y quieres matarlo, hablando de manera figurada". Por su parte, Sola añadió: "¿Sabes lo que es Daniel?, ¡se acabó el antojo!".

Fuente: Tribuna y Twitter @ventaneando