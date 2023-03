Daniel Bisogno explota contra revista por artículo de la 'orden de aprehensión' a Chapoy: "Cer..."

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A finales de la semana del 17 de marzo, trascendió la noticia de que Pati Chapoy otros conductores de Ventaneando, como Daniel Bisogno recibieron una orden de aprehensión en la que se estipulaba que la titular del programa, debería pasar 36 horas en la cárcel. Si bien, la periodista de TV Azteca no se presentó el pasado viernes al show, tanto el actor de Lagunilla mi barrio y la cuenta oficial de Twitter del show se encargaron de desmentir dicha noticia.

Sin embargo, ya era demasiado tarde, puesto diversos medios se habían encargado de propagarla, entre ellos se puede mencionar a la comunicadora Verónica Gallardo, quien declaró que Bisogno no estaría implicado, sino que los otros conductores que habrían recibido una orden serían Pedro Sola y Ricardo Manjarrez, pero ella no fue la única, ya que la reconocida revista de farándula y socialité, People en Español hizo lo propio y lanzó su artículo relacionado al tema.

Daniel Bisogno sale en defensa de Pati Chapoy

En él, el medio internacional da detalles sobre la presunta orden, afirmando: "Hace unos días, se dio a conocer que había una orden de aprehensión en contra de Patricia Chapoy; lo cual, implicaba que la periodista de espectáculos debería pasar 36 horas en la cárcel. Sin embargo, no se dieron a conocer las causas del proceso judicial. Dicha decisión legal fue suspendida de manera provisional, momentos después, por la jueza Rosa María Cervantes".

Esta información terminó por llegarle a Daniel Bisogno, gracias a un usuario de Twitter identificado como @IyariGonz, por lo que el presentador del show no soportó más y explotó en contra de People en Español: "Son unos cer... de la información, sicarios de la comunicación". Aunque esta no es la primera vez que el conductor reacciona a los rumores sobre la orden, ya que, el primer lugar en el que lo hizo fue a través de las cámaras de Ventaneando en su última emisión.

Tuit de Daniel Bisogno

Créditos: @DaniBisogno

En aquella ocasión, Bisogno reveló a inicios del programa que hablarían al respecto del tema, pero la realidad es que el programa transcurrió sin ninguna mención a ello, hasta el final, cuando el famoso declaró: "Estamos siendo tendencia en todas partes, pero no se crean lo que leen, la gente es muy tonta y se atreven a publicar cosas que no tienen la más remota idea... El lunes no se pierdan 'Ventaneando''".

Esto provocó una ola de críticas de la gente hacia el programa, dado a que muchos, incluyendo al tiktoker de espectáculos, Pablo Chagra, estuvieron esperando alguna mención con respecto a la orden de aprehensión, pero esto no fue así. Según declaraciones del propio Bisogno en le programa del pasado viernes, se espera que, para este lunes, 20 de marzo, se presenten Pati Chapoy y Pedro Sola, por lo que es posible que la expectación se mantenga hasta la tarde hoy.

