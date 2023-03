Desde Yuridia hasta Belinda: Estos son los escándalos más grandes de Pati Chapoy en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde la mañana del pasado viernes, 17 de marzo, Pati Chapoy y el resto de sus colaboradores de Ventaneando han dado de qué hablar por una orden de aprehensión que recién durante la emisión de este lunes, 20 de marzo, confirmaron que es real, aunque declararon que no podían dar mayores detalles dado a que se trata de un proceso legal, pero sí adelantaron que el demandante habría sido un artista que se molestó por una nota que el medio emitió hace algún tiempo.

Como ya estarás intuyendo, esta no es la primera vez que Pati Chapoy ha estado en el medio de la polémica, ya que, la periodista de TV Azteca ha estado involucrada en diversas controversias, motivo por el que Eugenio Derbez llegó a burlarse de ella en algunos sketches de la Familia P. Luche, donde la llegó a tachar de "vieja chismosa". Así que si quieres enterarte de otros casos, no dejes de leer.

Uno de los casos más famosos fue su pleito con Gloria Trevi, cuando Patricia llegó a declarar ante las cámaras de Ventaneando que la cantante habría sido culpable de todo lo ocurrido con el tema del Clan Trevi-Andrade por involucrarse de más con el conductor, motivo por el que la intérprete de Vestida de Azúcar lanzó una demanda por difamación, así como acusó a Chapoy de generar una campaña de desprestigio en su contra. Este pleito legal ya duró más de 20 años y aún no tiene resolución.

Otra guerra que la conductora ha mantenido es con la también polémica conductora, Yolanda Andrade, a quien a finales del pasado 2022 acusó de de pedirle dinero a uno de los boxeadores más importantes de México: "¿Y quién era la persona que le extendía la mano en Culiacán a Julio César Chávez?, Yolanda". Luego de ello, la exnovia de Montserrat Olivier respondió en Twitter: "Cuidado con tu lengua y manita Pati Chapooy. Tú y tu botarga Daniel Bisogno me tienen que enseñar esas pruebas".

En el año 2017, la conductora del show de TV Azteca mantuvo un pleito con Belinda, esto debido a que en aquel momento, la cantante de Boba niña nice, fue captada dándole de tomar tequila a sus fans, hecho que molestó a Chapoy, recalcando que no le parecía que la exnovia de Christian Nodal hiciera eso. Al día siguiente, la famosa confrontó a Pati con un mensaje: "Hola señora Pati Chapoy acabo de ver que dice que le doy de tomar a mi perro y que maltrato a los animales. Le pediría de favor que se informe porque jamás en mi vida le he dado de tomar a un perro".

El mensaje de Belinda continuó evidenciando que Chapoy solo hablaba mal de ella por lo que no volvería a darle una entrevista: "Después de la entrevista que le di, se la pasa siempre hablando así de mí. Me parece una falta de respeto, ni estaba borracha, tomar un shot de tequila no es estar borracho. Nunca más vuelvo a darle una entrevista. Gracias, buen día", a lo que Pati reaccionó molesta en su show: "Yo no te la voy a solicitar tampoco jovencita poque por un lado tienes una fundación en favor del planeta y creo que es lamentable que una figura de tu estatura con una botella de alcohol estés incitando a las jóvenes a tomar".

Fuentes: Tribuna