Luto en la TV: Tras años retirada, famosa actriz y conductora muere en hospital y dan último adiós

Madrid, España.- El espectáculo se viste de luto, pues confirman la muerte de una querida actriz y conductora. Se trata de Laura Valenzuela, quien perdió la vida en un hospital de Madrid, España, donde residía. La famosa de 92 años fue ingresada hace unos días en el Hospital La Princesa donde permaneció hasta su deceso, según confirmó su única hija Lara Dibildos, quien agradeció al público e internautas "por todo el cariño y el respeto" que le mostraron a su madre.

Conmovida y con tristeza, señaló que enfrentar la muerte de su madre "ha sido duro", pero "se ha ido en paz". Como se recordará, el nombre real de la presentadora era Rocío Laura Espinosa López-Cepero. Nació en Sevilla en 18 de febrero de 1931 y tras trabajar en una tienda de moda, comenzó su carrera, justamente, como modelo debido a que tenía una alta estatura y una elegante figura, según han mencionado varios portales.

En 1954 debutó en la actuación incursionando en el cine, pues se unió al elenco de la película El pescador de coplas. Dos años después debutó como conductora de televisión. Tras conocer al productor de cine José Luis Dibildos, su carrera en el séptimo arte despegó y continuó en esa rama por un tiempo. En 1968 se unió como presentadora de las emisiones Contamos contigo y Galas del sábado. Dos años después hubo cambios en su vida personal y en el 2012 decidió retirarse.

Muere la actriz y conductora Laura Valenzuela

Y es que se casó con el productor, José Luis Dibildos, y optó por retirarse para dedicarse a su familia y dar a luz a su hija. En 2012 anunció su retiro definitivo y en aquel momento declaró: "Ya he decidido que me quiero acostar pronto, quiero descansar. Lo que me apetece son comidas, meriendas, cenas con la familia y los amigos más íntimos y ya. Y no maquillarme", sostuvo la fallecida presentadora, quien mantuvo en secreto a su familia y su vida personal.

Cabe mencionar que entre sus trabajos fílmicos se encuentran El inquilino, La violetera, Aquellos tiempos del cuplé, Las que tienen que servir, Soltera y madre en la vida, entre otras. En la pantalla chica trabajó en programas como Canción 71, Mañanas de primera, Entre tú y yo, Date un respiro y Las mañanas de Telecinco, entre otros. Su hija Lara publicó una cariñosa despedida en su cuenta de Instagram. "Buen viaje mamá. Tus nietos y yo te enviamos mucha luz en tu viaje y que te reencuentres con papá . Como le decías a tus nietos, te queremos hasta el infinito y más allá. Siempre juntas", finalizó.

Fuente: Tribuna