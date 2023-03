"No me meto": Mía Rubín sorprende a Televisa al hablar de ruptura de Andrea Legarreta y Erik Rubín

Ciudad de México.- La famosa y joven cantante, Mía Rubín, recientemente acaba de sorprender a Televisa, debido a que brindó una entrevista en exclusiva para TVyNovelas, en donde por primera vez habló de la ruptura tan mediática de sus famosos padres, la reconocida actriz y querida presentadora, Andrea Legarreta, y el famosa cantante, Erik Rubín, afirmando que "no me meto" en nada que tenga que ver con chismes o rumores que salen en las redes sociales.

Como se recordara, Legarreta en su cuenta de Instagram confirmó que tras casi 23 años de matrimonio y dos hijas, ella y Erik habían terminado su relación y estaban separados, tras lo que comenzaron a salir un sin fin de rumores de que los motivos serían porque ella ya no toleraría más infidelidades de él, incluso llegaron a mencionar que este saldría del clóset y comenzaría una relación sentimental con Apio Quijano.

Ahora, tras casi un mes de este anuncio tan impactante y tantos rumores alrededor, la famosa hija mayor de la presentadora del programa Hoy y el cantante decidió romper el silencio sobre lo que ella piensa al respecto en una entrevista al lado de sus reconocidos padres para la revista de espectáculos antes mencionada, en la cual fue muy contundente al señalar que no estaba interesada en los chismes que salieron.

Esto pues cuando le cuestionaron que pensaba sobre todo lo que se ha dicho del exintegrante de Timbiriche y de su madre, esta mencionó que ella prefiere simplemente ignorar todo lo demás fuera de su casa, señalando que ella está muy tranquila y deja que la gente diga todo lo que quiera, pues sabe perfectamente bien quienes son sus padres y lo que hacen, la realidad que viven en estos momentos, así que no se deja afectar.

No te metas a verlas (las publicaciones en redes sociales), porqué ya sabes qué te vas a encontrar, por eso yo no me he metido tanto; al final la gente opina lo que quiere, pero no es nuestra realidad, nosotras sabemos nuestra situación porque vivimos con ellos", expresó en la entrevista.