¿Prima del Príncipe William? Tras dejar Televisa, Danilo Carrera se casa con miembro de la Realeza

Ciudad de México.- Después de haber anunciado que deja Televisa por temas personales, el famoso y reconocido galán de novelas, Danilo Carrera, recientemente acaba de confirmar que se casará muy pronto y no solamente con una bella mujer, sino que también con una que es miembro de la Realeza, afirmando que tiene varios títulos nobiliarios, ¿acaso será alguna prima del Príncipe William o de algún otro Monarca?

Como se sabe, Carrera hace un par de semanas que confirmó que se iba a retirar de las novelas y el mundo del espectáculo después de que acabe El AMor Invencible, dado a que tenía en mente irse a casa de sus padres para pasar más tiempo con su madre y apoyarla en su lucha en contra del cáncer, destacando que no sabía si serían meses o años, pero que eso no le importaba, sino solo el poder pasar más tiempo al lado de ella.

Y aunque fue abierto con este tema personal, después de su separación de Michelle Renaud este se ha negado contundentemente a hablar respecto a su vida sentimental hasta hace un par de horas, pues en el programa Siéntense Quién Pueda decidió sincerarse y confirmar que efectivamente los rumores de un compromiso, que surgieron al compartir un video mostrando un lujoso anillo con un gran diamante, eran verdaderos y que iba a casarse.

Pero no solo confirmó que va a llegar al altar, sino que después se dijo que la joven podría pertenecer a una familia ligada directamente a la Corona, aunque no se dijo de que parte del mundo podría ser, y ahora él lo confirmó, señalando que la mujer con la que esta comprometido si es miembro de una monarquía, expresando que a él eso le importa y hasta considera que no se le puede dar ningún título nobiliario como el que ella posee.

Nosotros, en América Latina, no estamos acostumbrados, pero en otros continentes es bastante común, que tenga título, que tenga castillos, que su familia tenga castillos. No creo que los títulos se pasen, no sé como funcione eso, no es algo que me interese", aseguró.

En cuanto al tema del impresionante anillo, este simplemente soltó una gran risa al mencionar que verdaderamente había costado casi tanto como le había costado su casa, pero que no tanto como "la que le regalé a mi mamá", pero cuando se tocó el tema de la identidad de la joven que el robó el corazón, una vez más se cerró y mencionó que no daría más detalles y afirmó que ella era "inteligente, guapa, super buena deportista, habla cuatro idiomas".

Cabe mencionar que ante la falta de cooperación del galán de novelas como Quererlo Todo, sigue siendo prácticamente imposible el saber de que miembro de la Realeza si trata y si es que está emparentada con la Reina Isabel II del Reino Unido o tal vez el Rey Felipe VI de España, sin embargo, se espera que muy pronto salga una pista y se revele quien podría ser la afortunada de tener su amor.

