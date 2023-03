Tras casi perder la vida por problemas con la bebida, conductora de TV es captada ebria en un bar

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- En el año 2020, una afamada conductora de televisión estadounidense estuvo a punto de perder la vida por problemas con la bebida, de hecho, de no ser porque su grupo de amigos acudió a visitarla a su departamento, probablemente la famosa habría fallecido en aquel año. Tras esto, la celebridad fue recluida en un programa de rehabilitación, pero en septiembre del 2022 el medio Page Six mencionó que lejos de mejorar, estaba empeorando.

Se trata de Wendy Williams, quien es conocida por ser la conductora de su propio programa de entrevistas, Wendy Williams Show, como se mencionó al inicio de esta nota, hace 3 años, la famosa fue encontrada inconsciente, con los ojos abiertos y en estado catatónico, en el interior de su departamento, el cual según las descripciones de su amigo, DJ Boof, resaltaba por lo sucio que estaba, al igual que la bata de la estrella de TV.

Wendy Williams estuvo a punto de perder la vida por la bebida

DJ declaró que intentó llamar al número de emergencias, pero que el representante de Williams no se lo permitió dado a la mala publicidad que esto le traería a Wendy: "Estaba en bata, estaba sucia, estaba catatónica, estaba muy mal. Ella estaba mirando al techo. Simplemente no respondí, pero sus ojos estaban abiertos". Luego de una larga discusión, Boof subió a la celebridad a su auto y la llevó al hospital, donde tuvieron que hacerle dos transfusiones de sangre para incrementar su ingesta de hierro.

Como se mencionó, luego de esto, Wendy fue enviada a un retiro en Florida, donde se esperaba que se rehabilitara, pero según fuentes del mismo medio, la famosa se habría puesto peor y ahora consume vodka puro y distintas bebidas conocidas por su alto indice de alcohol. Esta noticia fue desmentida por la propia Williams, quien hace unos meses reveló que se estaba preparando para retomar su vida artística, asegurando que ya estaba repuesta y tenía planes para lanzar un podcast donde hablaría sobre su lucha.

Wendy Williams fue enviada a rehabilitación, pero aseguran que empeoró

Sin embargo, parece ser que esto no era del todo cierto, ya que, la noche del pasado domingo, el mencionado medio lanzó en exclusiva algunas fotografías de Wendy, quien presuntamente habría pasado su noche en diversos bares de Nueva York, entre Fresco by Scotto y The Townhouse, conocidos por ser centros de entretenimiento gay. Según una fuente, la exconductora habría iniciado su noche sola, pero luego una persona que ella conocía se unió a su fiesta privada.

Comimos un bocado, tomamos algunas bebidas, pero luego cuando nos estábamos preparando para despedirnos, Wendy realmente quería que no nos fuéramos" relató Shuter para el medio

Una segunda fuente, quien también habría estado en el bar aquella noche, mencionó: "Ella seguía diciendo que quería emborracharse esta noche (...) Ella no estaba escondiendo su forma de tomar". A su vez, Wendy habría mencionado entre copas su deseo de poder establecerse con una pareja: "Le dijo a esta mesa que estaba buscando el amor, y como en 'Sex and the city', está dispuesta a fo...".

