Tras dejar TV Azteca y volver a Televisa, Adal Ramones tendría pleito con conductora 'Mi Famoso y Yo'

Ciudad de México.- Después de que decidiera dejar TV Azteca tras seis años dentro de sus foros para volver a Televisa, el reconocido actor y muy querido presentador de televisión, Adal Ramones, no estaría teniendo el mejor de los regresos con este hecho, debido a que se dice que tendría un fuerte pleito con la conductora de Mi Famoso Y Yo y reconocida actriz de novelas, Alejandra Espinoza.

Como se sabe, después de dos décadas en la empresa San Ángel, Ramones por una invitación del hoy difunto Director General de Contenido y Distribución del Ajusco, Alberto Ciurana, este se unió a dicha televisora como el presentador principal de La Academia, tras lo que tuvo su propio programa Don't, No Lo Hagas, y aunque este decidió hace un par de meses retirarse de la TV, recientemente volvió al enterarse de que sería padre por cuarta ocasión a sus 60 años de edad.

Pero, su regreso no fue en los foros de la empresa de Ricardo Salinas Pliego, sino que fue en Televisa, en donde actualmente es el presentador principal de un nuevo programa infantil, Mi Famoso Y Yo, el cual acaba de estrenarse y en el que comparte créditos con varias celebridades como Lambda García, Mariana Echeverría y muchos otros más, hecho que también lo llevó a ser invitado especial del programa Hoy hace un par de semanas.

Adal y Alejandra. Internet

Ahora, el famoso reportero de Venga la Alegría en la sección de espectáculos, Gabo Cuevas, afirmó que el regreso de Ramones no estaría siendo miel sobre hojuelas como se estaría pensando, debido a que aparentemente su co condudctora en el programa recientemente estrenado y él tendrían problemas y no estarían llevándose nada bien, sino que por el contrario, no habría química y constantemente peleando por actitudes de ella.

Según el reconocido exintegrante de Survivor México, la actriz era "bastante rara", señalando que a ella la conocía desde hace muy poco tiempo, pero que podía constatar que era bastante extraña y por eso es que no muchos de sus compañeros hablaba de ella o que no se conocía a muchas amistades, además de afirmar que sabía de buena fuente que tampoco tuvo buena química con sus colegas de Corazón Guerrero.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que ninguno de los dos presentadores involucrados o los ejecutivos de la empresa de Emilio Azcárraga, no se han pronunciado respecto a este aparente pleito entre la famosa actriz y el conductor, sin embargo, se espera que pronto alguno salga a hablar al respecto, ya sea para confirmar o desmentir lo dicho por Chacaleo.

Fuente: Tribuna del Yaqu