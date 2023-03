Tras denuncia de Mauricio Martínez, filtran que Antonio Berumen habría abusado de más de 60 hombres

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El 8 de marzo del 2022, Mauricio Martínez, quien es recordado por haber participado en Operación Triunfo México, así como por su aparición en producciones como Atrévete a soñar, La mujer del vendaval, Clap... el lugar de tus sueños y Mujer, casos de la vida real, denunció públicamente a Antonio Berumen, quien es una persona de renombre en la industria de la música, ya que ha sido el manager de Mercurio, Fey, M5, Kairo y otros.

Semanas después, Martínez, quien actualmente radica en Nueva York, Estados Unidos, regresó a México para hacer una denuncia formal ante las autoridades; fue entonces que la actual estrella de Broadway comenzó a ser contactado por otros hombres, quienes presuntamente también habrían sido víctimas de Berumen. De acuerdo con palabras del propio Mauricio, hasta el momento hay cerca de 36 demandas en contra del también productor musical, de las cuales parece ser que la de César N., es la que ha avanzando más rápido.

Recién la semana pasada se dio a conocer que el día de mañana, es decir, el martes, 21 de marzo, el caso tendría resolución. Previo a ello, también se supo que el abogado de Antonio N., Jorge Ramírez, le habría ofrecido dinero a la representante legal de César N., así como una disculpa pública para echar para atrás el caso: "Qué pensarían, ustedes, de que les ofreciéramos 100 mil pesos? (...) contemplamos también el tema de una disculpa pública. Contemplamos también el acuerdo al que llegáramos tuviera un grado de confidencialidad".

Hecho que fue tomado a mal por César, quien expresó su descontento durante una entrevista para el programa de Gustavo Adolfo Infante, De primera mano, donde declaró: "Me llena de impotencia y coraje haber visto lo que el abogado de Berumen dijo porque estuve en una junta enfrente de él, estuvieron en la misma mesa que yo y me llena de impotencia cómo se atrevieron a decir que fue falso todo lo que yo dije cuando me di el tiempo de grabar todo lo que ellos estaban ofreciendo: dinero, disculpa pública y hoy presentarse y decir que es mentira".

Este lunes, 20 de marzo, Mauricio Martínez compartió una serie de historias donde César N. declara que si bien, hay 36 denuncias en contra de Antonio, la realidad es que habría más de 60 hombres que fueron víctimas de este hombre: "Estamos a dos días de poder obtener justicia para mí, y para los más de 60 hombres que me han escrito desde el viernes contándome sus historias. Se llegó al final de una pesadilla que ha existido en la mente y el corazón de tantos hombres de los 80's".

De acuerdo con declaraciones de César N., las presuntas víctimas de Antonio Berumen provendrían de varias partes de México y se tratarían de personas que "sólo buscaban trabajo, perseguir un sueño, sacar adelante a sus familias". También resaltó que "nadie merecía quedar marcado de por vida con ese trauma". Como se mencionó anteriormente, se espera que para el día de mañana haya una resolución sobre este caso.

Créditos: Twitter @martinezmau

Fuentes: Tribuna