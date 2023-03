Tras rumores de separación, Gabriel Soto e Irina Baeva llegan a 'VLA' y hacen tremendo anuncio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El año pasado estuvo plagado de titulares en diversos medios de comunicación en los que aseguraban que Gabriel Soto e Irina Baeva habían concluido su relación de manera definitiva, incluso se llegó a mencionar que la actriz de origen ruso habría agredido físicamente al actor de Mi camino es amarte, quien presuntamente habría llegado con rostro arañado al set en donde se grababa dicha telenovela.

También se dijo que si bien, ambos habían llegado a negar en diversas ocasiones que estaban separados, la realidad, esto solo lo hacían porque se habían vendido como pareja a diversas empresas publicitarias, así como también podría resultar contraproducente para Televisa que se anunciara su separación justo cuando la novela protagonizada por Soto y Susana González estaba por estrenarse.

Irina Baeva y Gabriel Soto siguen juntos

Entre los rumores más destacables fue el replicado por el comunicador conocido como el Villano del Espectáculo, Alex Kaffie, quien aseguró en sus redes sociales que, según sus fuentes, Gabriel habría intentado iniciar una relación con Sara Corrales, pero que ésta lo habría rechazado. Posteriormente se dijo que, en realidad la colombiana habría sido enviada por Geraldine Bazán para separar de manera definitiva a Irina y a Soto, ¡en fin!

Recién este lunes, 20 de marzo, trascendió una entrevista de Venga la Alegría en la que tanto Gabriel Soto e Irina Baeva pusieron punto final a las especulaciones de su separación. En el clip se puede apreciar que si bien, el actor de Soltero con hijas se comportó hermético con la prensa, la originaria de Rusia se comportó de una manera más amena y, aunque resaltaron que casi no tenían tiempo para responder preguntas, sí se dio el tiempo para hablar con los reporteros.

Irina Baeva se niega a hablar del tema de Sara Corrales

Como era de esperarse, no tardó en salir el tema sobre la supuesta ruptura pasajera de ambos actores, a lo que la actriz de Me declaro culpable señaló: "Ustedes siempre así con esas preguntas que parecen capciosas, nosotros aquí hablando de cosas bonitas", luego de ello, Baeva decidió ser más clara y aseguró que tanto ella como el histrión de 47 años siguen juntos: Sí, pues aquí siempre hemos estado y aquí estaremos".

Segundos después Irina aclaró que no respondería a ninguna pregunta relacionada a terceras personas o hechos negativos; sin embargo, esto no fue impedimento para que un reportero la cuestionara sobre la supuesta relación de Gabriel Soto con Sara Corrales: "Ningún comentario, de verdad. Les repito, hablemos de cosas productivas de cosas que sumen, no chismes, no rumores, nada que no tenga que ver conmigo, con nosotros, con mis proyectos", concluyó la famosa.

Fuentes: Tribuna