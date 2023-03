TV Azteca en shock: Pati Chapoy vuelve a 'Ventaneando' y confirma que sí la mandaron a arrestar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado viernes, 17 de marzo, trascendió la noticia de que Pati Chapoy y Daniel Bisogno tenían una orden de arresto, supuestamente por la manera negativa en la que se expresaron en distintas ocasiones de Yuridia, más tarde se mencionó que la presunta demandante sería Gloria Trevi. Por su parte, la titular del programa no se presentó en el show y el único que habló al respecto fue el actor de El Tenorio Cómico quien aseguró que se trataba de una mentira y declaró que este lunes, 20 de marzo darían más detalles del tema.

Se dice que no hay fecha que no se cumpla y plazo que no llegue, y tal y como se prometió, Patricia llegó al programa y declaró que, pese a que la propia producción del show declaró a través de Twitter que la presunta orden de aprehensión era una mentira, la realidad es que esto terminó siendo cierto y, en efecto, un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México giró dicha orden.

El primero en hablar del tema fue el propio Daniel Bisogno quien reveló que al tratarse de un trámite legal, no pueden hablar del tema, pero enfatizó que ninguno de los presentes cometieron un "delito", y destapó que todo se trataba de una "restricción del ejercicio periodístico sobre información que se presentó en 'Ventaneando'", es decir, los conductores dieron una nota por la que, probablemente, algún famoso los denunció.

La siguiente en tomar la palabra fue Mónica Castañeda, quien aclaró que el juez no tenía "razones suficientes" para encerrarlos en prisión: "Ordenó diversas medidas que restringe el derecho de libertad de expresión y nuestro ejercicio periodístico, prohibiendo que sigamos presentando informando sobre un tópico en particular, por lo que el juez nos mandó a arrestar por 36 horas sin que tuviéramos previamente conocimiento de las medidas y del as consecuencias de su incumplimiento".

A su vez, Pati Chapoy expresó que se les pidió que no tocaran el tema en Ventaneando, esto es debido a una petición expresa de la otra parte involucrada, pero aclaró que esto no sería impedimento para que continúen defendiendo la "libertad de expresión". A su vez, la titular reiteró que todo se debía a una nota que publicaron en el show. Al igual que lo ocurrido con Yuridia, la periodista enfatizó que, al final del día, son un "medio de investigación periodística", por lo que están obligados a escuchar ambas partes de una historia.

Si bien Chapoy explicó que no puede revelar el nombre de la persona que se habría molestado con ellos, es posible que se trate de Daniela Spanic, debido a que en otras ocasiones el equipo de Ventaneando ha entrevistado al exesposo de ésta, Adema Nahum, aunque esto aún no se ha confirmado: "En el momento que surge una noticia, una nota o una entrevista siempre tenemos la obligación de poner la parte que está denunciando y la parte denunciada, eso fue lo que le molestó a cierta persona que en este momento no les puedo decir su nombre", señaló la famosa. Pese a esto, Pati aclaró que, cuando todo pase se tocará el tema como es debido.

Fuentes: Tribuna