VIDEO: Tras denuncia de Melissa Galindo, Mariana Ochoa hace llorar a Kalimba en pleno concierto

Comparta este artículo

Las Vegas, Estados Unidos.- La semana pasada, el cantante, Kalimba, volvió a entrar al ojo del huracán, tan solo unos días de que una fan lo exhibiera en Twitter por su mala actitud, cuando ésta le pidió una fotografía en un aeropuerto. Como algunos sabrán, días después, el intérprete de Estoy tocando fondo fue acusado por Melissa Galindo de abuso sexual, cuando ella se encontraba trabajando en la disquera del famoso.

Si bien, cerca de 12 horas después de que trascendiera la noticia el protagonista de José el Soñador emitió un comunicado en donde declaró que la acusación en su contra era falsa, así como también reveló que procedería legalmente con una demanda por difamación y resaltó que no hablaría del tema, a no ser que estuviera en una corte, esto no fue impedimento para que el intérprete de No me quiero enamorar hablara al respecto en sus últimos conciertos en Las Vegas junto a OV7.

Durante el pasado fin de semana, trascendió la noticia de que el famoso explotó en llanto tras enviar un mensaje de amor a toda su audiencia: "Lo único que les quiero decir hoy desde lo más profundo de mi corazón es: amen mucho, amen un montón. De repente estamos llenos de odio, de rencor, de venganza, que somos capaces, con cosas que para nosotros pueden ser muy chiquitas, destruir vidas, sociedades y personas".

Sin embargo, su compañera, Mariana Ochoa también tenía algunas cosas qué decir, por lo que en su último show en Las Vegas, la famosa tomó el micrófono y declaró sacó las garras en favor de Kalimba: "Son mentiras que a veces otras personas (inventan). Es difícil porque son mujeres y estoy a favor de los derechos de las mujeres y he peleado por ellos, pero no se vale salir a difamar. Gracias por estar en este escenario. Gracias por todo el esfuerzo que estás teniendo que hacer".

Acto seguido, Mariana abrazó a Kalimba y declaró: "Tiene un corazón de oro (...) él va a saber cómo demostrar con amor y con pruebas las mentiras (de) otras personas. No se vale salir a difamar", declaró la rubia. Acto seguido, la hermana del cantante, M'balia Marichal salió de detrás del escenario y abrazó al cantante, quien ya no pudo contener las lágrimas y comenzó a llorar por las palabras de Ochoa y el apoyo de su hermana.

El ganador de ¿Quién es la máscara? cerró el conmovedor momento resaltando que, pese a que está pasando por un duro momento eso no lo detuvo de acudir a su compromiso con sus fans: "Bueno lo que nada más queda decir para cerrar esta lloradera de ahorita, es que ustedes no merecían que por alguien más yo no me parara hoy aquí. Una vez más los amo mucho. Siempre luchemos por la verdad y empatía".

Fuentes: Tribuna