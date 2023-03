Acabó presa: Tras pleito con Chapoy y veto en TV Azteca, actriz regresa a 'Hoy' ahogada en llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz y cantante, quien lleva 9 años retirada de las telenovelas de Televisa y que mantiene un fuerte pleito con Pati Chapoy desde hace más de una década, sorprendió a todos los televidentes debido a que este martes 21 de marzo regresó al programa Hoy y apareció ahogada en llanto. Se trata de Gloria Trevi, quien rompió en llanto durante una de sus presentaciones debido a que tocó un tema muy sensible.

Como se recordará, la originaria de Monterrey, Nuevo León, permaneció 4 años en la cárcel por su vínculo con el productor musical Sergio Andrade, su expareja y quien estuvo preso por trata de personas y secuestro. Gloria siempre manifestó ser inocente de todos los cargos e incluso demandó a quienes afirmaban lo contrario. Una de ellas fue la líder del programa Ventaneando, pues Pati expuso este problema en televisión nacional.

Hace algunos años la periodista habló al respecto: "Gloria demandó a Televisión Azteca y a Pati Chapoy por haber puesto en la pantalla el maltrato a las personas, el secuestro de personas, el abuso a las mujeres... ", dijo Chapoy para defenderse. Otra de las polémicas que siempre ha perseguido a la intérprete de canciones como Papa sin catsup, Vestida de azúcar y Zapatos Viejos es el supuesto abuso de cirugías estéticas.

'La Trevi', quien realizó su última telenovela en el Canal de Las Estrellas desde 2013 y se trató de Libre para amarte, ha enfrentado duras críticas a su rostro debido a que la señalan de estar desfigurada e irreconocible debido al cambio físico que ha presentado con el paso de los años. A sus fans ya les parece que la cantante se excedió de Botox y otros tratamientos y le han pedido parar antes de transformarse aún más.

Antes y después de Gloria Trevi

Actualmente Gloria ya se encuentra alistando todo para el estreno de su bioserie Ellas soy yo, que protagonizará la actriz Scarlet Gruber, pero además está realizando la gira Isla Divina Tour y ha tenido llenos totales en diversas ciudades de la República Mexicana como Matamoros y la CDMX. Este martes 21 de marzo la regiomontana llegó al programa Hoy debido a que en su reciente presentación en la capital mexicana vivió un emotivo momento con sus seguidores.

Resulta que Trevi acabó ahogada en llanto debido a que habló acerca de la muerte de Norma Lizbeth, quien falleció tras haber estado involucrada en una pelea con una compañera de clases. La intérprete suplicó que haya más empatía entre los seres humanos y dijo: "No se vale prender las noticias y ver en ellas a una niña que sufre bullying y trata de defenderse y enmedio de sus compañeros aplaudiendo encuentra la muerte. No e valen los feminicidios, no se vale tampoco la homofobia, la discriminación".

