Antonio Berumen sería exonerado de caso de abuso; presunta víctima acusa a la Fiscalía de "corrupta"

Ciudad de México.- Este martes, 21 de marzo, Antonio Berumen, manager de Mercurio, Fey y M5, acudió a la resolución del caso de abuso del cual fue acusado por el modelo César N., quien logró llevar ante las autoridades a este hombre a 1 año de que Mauricio Martínez, exactor de Televisa y actual estrella de Broadway lanzara una denuncia pública a través de sus redes sociales en contra de Berumen el 8 de marzo del año 2022.

En los últimos días, tanto Mauricio como César estuvieron publicando pruebas en las que demostraban que el abogado de Antonio, Jorge Ramírez, le habría ofrecido dinero a la abogada del modelo de Instagram, además de una disculpa pública, a cambio de que se retirara la demanda. A su vez, Martínez solicitó a través de sus redes sociales que se le diera difusión a la audiencia que Berumen y César tendrían con las autoridades este martes, 21 de marzo, fecha en la que se esperaba una resolución definitiva.

Si bien, la presunta víctima se mostró optimista en sus redes sociales y aseguró que confiaba en la justicia en México, la realidad es que el resultado no fue como el que esperaba, hecho que comentó a través de sus historias en Instagram donde acusó a la Fiscalía de la Ciudad de México de "corrupta": "El peritaje psicológico sospechosamente no fue tomado en cuenta. Se desacreditaron todas mis pruebas, toda mi versión. Se demostró favoritismo absoluto hacia Antonio N. a pesar del nerviosismo de su defensa", comenzó a señalar César.

En una segunda publicación el joven señaló que, durante toda la audiencia, que duró poco más de 3 horas fue revictimizado: "Me cuestionaron a mí por qué no salí corriendo en lugar de cuestionar a Antonio N. por qué no se detuvo cuando me vio temiendo por mi vida. Antonio N. sigue nervioso. Yo no me voy a detener", concluyó el joven y tras ello no volvió a dar más declaraciones relacionadas a este hecho.

Cabe señalar que antes de que iniciara la audiencia, Mauricio Martínez publicó en su cuenta de Twitter que las cámaras de TV Azteca fueron a cubrir el caso, cosa que fue tomada a mal por el actor, debido a que, cuando él hizo su denuncia hace 1 año, la conductora de Ventaneando, Pati Chapoy lo atacó en pleno show, declarando que era un mentiroso y pidiéndole a la gente que no le creyeran.

Interesante que hoy si haya cámaras de @Azteca afuera de la audiencia. Sobre todo después de confirmar que se buscaba sobornar al juez ofreciéndole dinero. Sabemos de sobra que ese medio está del lado del agresor…y en México todo puede pasar.

A su vez, el actor de Atrévete a Soñar demostró su apoyo incondicional a César previo a la audiencia, a través de su cuenta oficial de Instagram, donde escribió: "Desde que te conocimos hace poco más de 1 año, nos pusiste el ejemplo a todos con tu valentía, bondad, honestidad y esa entereza inconmensurable que te caracteriza. A veces no puedo creer que solo tengas 22 años. Me conmueve mucho darme cuenta que solo tienes 1 año menos de los que yo tenía hace 21 años cuando pasé por lo mismo que tú pasaste hace 1 año…dos eventos que nos han convertido en hermanos del mismo dolor y que nos han unido para siempre".

