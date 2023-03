¿Cree que Melissa Galindo miente? Alessandra Rosaldo en 'VLA' impacta al hablar del caso de Kalimba

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida cantante y famosa actriz, Alessandra Rosaldo, recientemente fue abordada en el aeropuerto de la Ciudad de México por varios medios de comunicación, entre ellos Venga la Alegría, en donde logró impactar a todos los espectadores con sus declaraciones sobre el caso de acoso y abuso sexual del que se le acusa al famoso cantante, Kalimba, y que ha dado tanto de que hablar.

Como se sabe el cantante de Frío el pasado 15 de marzo fue acusado por la mencionada joven, quién a través de su cuenta de Instagram compartió su testimonio, en el que afirmó que este la tocó de forma indebida sin su consentimiento en más de una ocasión estando pasado de copas, además de que poco después aseguró que hay muchas más mujeres que a través de sus redes sociales le han enviado mensajes para decirle que han pasado por lo mismo o algo peor por parte de él.

Pero, mientras que hay quienes han salido en apoyo de la exintegrante de La Voz México, dejando declaraciones como que le creen, que no estaba sola y hasta recordaron que ya estuvo en prisión brevemente bajo acusaciones de violación, también hay quienes se encuentran apoyando a Kalimba, afirmando que Galindo solamente quiere colgarse de su fama o que estaría mintiendo por venganza, incluso hay quienes dicen que estaban en una relación.

Obviamente quienes se han pronunciado públicamente en apoyo al cantante han sido todos sus compañeros de OV7, quienes en un concierto que dieron en Las Vegas le expresaron que lo conocían y contaba con ellos en todo momento, al igual que otros de los que conforman los 90's Pop Tour, incluida la famosa y reconocida Alessandra, quien recientemente fue entrevistada por el matutino de TV Azteca, respecto a lo que pensaba de este tema, afirmando.

Me parece maravilloso que se defiendan entre compañeros, ellos son hermanos de vida, llevan años trabajando juntos. Si alguien conoce a Kalimba son precisamente sus compañeros de OV7 y me parece hermoso que se apoyen unos a otros", aseguró Rosaldo.

Pero cuando tocaron el tema de que es lo que pensaba personalmente sobre las acusaciones y si es que ella lo apoyaba, la esposa de Eugenio Derbez prefirió mantenerse en silencio y dejó en claro que no iba a meterse en nada referente al tema, tras lo que señaló que "Híjole, igual y no me vas a creer, pero no sé de qué me estás hablando, no tengo absolutamente nada qué opinar porque desconozco el tema, prefiero no opinar del tema".

Pero, pese a que la intérprete de Amor de Papel señaló no saber nada del tema y aseveró que no se metería en estos temas, la prensa insistió en conocer su opinión, pero ella siguió declarando que "no sé de qué hablan", incluso dejó en shock cuando cuestionó "¿quién es Melissa Galindo?, no sé qué está pasando", tras lo que dio por terminada la charla entre ella y la prensa y simplemente se fue.

