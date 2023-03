Drama en Televisa: Frida Sofía afirma que todos le roban Silvia Pinal; señala a Michelle Salas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Televisa se ha desatado un fuerte drama, debido a que recientemente la reconocida y muy polémica cantante, Frida Sofía, recientemente brindó una entrevista para TV Notas, en la cual no tuvo pelos en la lengua y afirmó que toda la dinastía Pinal le roba a su abuela, la reconocida primera actriz y productora de televisión, Silvia Pinal, incluso señaló de este delito a su famosa prima, la modelo Michelle Salas.

Como se sabe, hace dos semanas en la revista de espectáculos antes mencionada aseguraron que Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán, nuera e hijo de Pinal respectivamente, habían planeado un robo como de película y conseguido sacar de la casa de ella millones de pesos en valiosos cuadros de pinturas, reemplazándolos con imitaciones, y mucha joyería, incluso salió un audio en el que Mayela narra todo, mismo del que Luis Enrique dijo que fue "vulgarmente editado".

Ahora, después de tanto tiempo, la intérprete de Ándale decidió brindar una entrevista para destrozar a su tío y toda la familia de su madre, declarando que los audios "Son una total falta de respeto a todo mundo; primero, ¿cómo salen a decir que estos audios fueron manipulados?, y después querer deslindar a Luis Enrique", mostrándose molesta con la situación, pues considera que se están "burlando de la situación" y le consta que "este pend... siempre ha sido así".

Ante esto señaló que para los que vayan a decir que Alejandra Guzmán la mantuvo ya de mayor de edad, esta mencionó que lo admite y lo agradece, pero que fue porque tenía visa de estudiante y no de trabajo, pero que ahora ella se vale por si sola, con sus altas y bajas pero aprendiendo, mientras que su tío es un horror y con esto "se ve quién es él, cómo piensa y cómo le importa un car... su madre; y perdóname, pero mi abuela Silvia no fue una mala madre, digo, no estuvo muchas veces presente por trabajo, pero siempre los vio".

La joven nieta de Enrique Guzmán fue muy contundente al señalar que aunque digan que ella no se dará cuenta, no es alfo que les dé el derecho de quitarle sus cosas pues "son sus cosas; aparte, si a mi abuela le pides las cosas, te las da, jamás la he visto ser coda, ni mucho menos, ella se lo hubiera dado y eso para mí es lo más frustrante y triste, por eso no quiero ir a México", agregando que ella sí puede salir ya de Estados Unidos pero teme que ellos le hagan algo.

Sobre la presunta edición mencionó que para ella la "vulgar es su pin... vieja", afirmando que en los audios "se escucha maldad", mandándole el mensaje de que la herencia de Alejandra sería para ellos, y aún así se daban el ludo de seguir abusando de la confianza de la productora de Mujer, Casos de la Vida Real, afirmando que es porque su abuela le tiene demasiada confianza y le ha entregado acceso a todos, y le parece muy "mala onda, me da mucha lástima por mi abuela, porque no se lo merece, nadie se merece que te roben así, y menos tu propio hijo", señalando que era como un "diablo".

Pero eso no fue todo, ya que para cerrar con broche de oro con el tema del robo, esta mencionó que no solo es Luis Enrique sino que todos dentro de la dinastía, incluida su prima Michelle, declarando que la hija de Stephanie Salas "se robaba lentes originales de mi abuela o los zapatos que mi abuelita tiene, como una tienda, literal, en su casa y le era muy fácil cambiar los zapatos, meter unos Nine West y llevarse los Louis Vuitton, pin... cul...", afirmando que si ella pudiera los demandaría, pero que eso solo era decisión de su abuela.

Michelle. También un día le robó un fajón de dinero, en esa ocasión estaba bien triste, mi abuela, me acuerdo, y la perdonó luego, luego; de esto, fue mi propia abuela la que me lo contó. A mi abuelita siempre le dieron muchas joyas, pero cómo va a pensar que su propia familia va a estar ahí tratando de robarse sus cosas, y menos diamantes y cosas así; además de que si tú se lo pides, estoy segura de que te lo regala o presta, no entiendo por qué robarse esas cosas", aseguró.

