Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 21 de marzo: Predicciones de Primavera para tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Además del inicio de un nuevo año zodiacal, arranca una nueva estación este martes 21 de marzo del 2023 con el Equinoccio de Primavera. Conoce cuál será la fortuna de tu signo zodiacal en esta temporada con los horóscopos de Mhoni Vidente, la astróloga y pitonisa más famosa de México y el mundo de los espectáculos. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más.

Aries

En esta temporada, es necesario que tengas claro qué deseas en asuntos de amor, porque se presentarán muchas personas nuevas interesadas en conocer tu personalidad tan resplandeciente.

Tauro

Quizá es clave que te des tiempo para llenar tu currículum y buscar un nuevo trabajo, pues donde estás actualmente ya no eres feliz. No olvides que tienes mucho por aprender aún no eres dueño de la razón absoluta.

Géminis

Pon atención a las señales que te manda el Universo sobre esa nueva persona que entró a tu vida, la cual estaría interesada en salir más contigo y empezar una nueva relación. La duda es si tú estás listo.

Cáncer

No has dormido bien en estos días, y eso se debe al consumo excesivo de sustancias que no son buenas para tu salud. Trata de llevar una vida más orgánica en esta primavera.

Leo

Brillas, y lo sabes a la perfección. Los astros te invitan a salir con más gente para que presumas tus talentos profesionales, pues en esta primavera empezarás a abrir puertas para un proyecto que tienes en mente.

Virgo

Conociste a una persona que te gustó mucho, sin embargo, no te inspira confianza por asuntos monetarios que maneja, así que lo mejor será que pongas límites para él o ella, y para ti, o te emocionarás con alguien que no conoces.

Libra

Se aproximan buenos tiempos para el amor, en especial en esta primavera que inicia. Eso sí, debes ser muy claro en lo que buscas y ofreces. Abre tu corazón al Universo y te llenarás de dicha.

Escorpio

Haces bien en irte de donde no te sientes feliz. Verás que el cierre de esa puerta será en inicio de una gran aventura contigo misma, Escorpio. En temas de dinero, ya pon tus finanzas en orden.

Sagitario

Un familiar estará dispuesto prestarte dinero para que pagues una deuda, pero es clave que en verdad enfoques el dinero a eso. Vida profesional, más enriquecedora que nunca.

Capricornio

Inclinación a vivir nuevas experiencias amorosas; contrario a esto, en el dinero no le irá muy bien, por lo que se recomienda no apostar. Cabeza muy lúcida y con buenas ideas para el trabajo

Acuario

Si no tiene pareja la podrá encontrar en la fiesta de un amigo en esta primavera, así que salga y disfrute con gente que lo quiere. Quizá deba dormir más para cuidar su piel.

Piscis

En temas de salud, has descuidado mucho tu sistema inmunológico; pareciera que cada semana agarras un nuevo resfriado y eso no es ni saludable ni normal. Consulta a un doctor, que no te duela gastar.

Fuente: Tribuna