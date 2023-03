"Largo de Televisa": Destrozan a galán por nueva novela y reacciona a críticas por "viejo" en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor de telenovelas confirma que tiene nuevo proyecto en puerta a solo unos días de que terminara su último melodrama. Se trata de Gabriel Soto, quien en entrevista para el programa Hoy respondió a críticas tras recibir comentarios negativos en redes luego de destaparse que de nueva cuenta protagonizará un proyecto en Televisa. El histrión, quien ha pospuesto su boda con Irina Baeva desde que se comprometieron, fue duramente atacado y les respondió a sus 'haters'.

Como se recordará, Soto debutó en la televisora de San Ángel en 1996 y pronto se convirtió en uno de los galanes más cotizados de la televisión, pues protagonizó telenovelas como Las vías del amor, Mujer de madera, La verdad oculta, Un refugio para el amor, Yo no creo en los hombres, Vino el amor, Caer en tentación, Soltero con hijas y Mi camino es amarte, que protagonizó junto a Susana González y acaba de llegar a su fin.

En entrevista para el programa Hoy, el actor primero hizo caso omiso a las críticas y manifestó su felicidad por seguir trabajando en lo que le gusta, afirmando que su nuevo papel tendrá características muy especiales. "Les tengo una sorpresa ahí preparada, que ya empiezo otra novela muy pronto, con un personaje también importante que me va a sacar de mi zona de confort, creo que eso es lo que me gusta como actor, hacer cosas diferentes, experimentar, reinventarse e intentar, arriesgarse a hacer cosas diferentes", contó.

Tras agradecer el cariño del público por el apoyo y preferencia que le brindan a sus trabajos en los melodramas, Soto también aprovechó el momento para enviar un fuerte mensaje a las personas que lo critican por aparecer en un proyecto tras otro, pues el público ha señalado que ya luce "muy viejo" para protagonista, que su imagen debe ser "descansada" y que no daría espacio a nuevos actores para que tengan oportunidad de tener el rol principal.

Y es que hace unos días se destapó que Soto se sumará al universo 'Vencer' como el villano de Vencer la culpa de la productora Rosy Ocampo, al lado de otros actores como Matías Novoa, Claudia Martín y Carlos Ferro, algo que ha dividido a sus seguidores pues además de los comentarios previamente mencionados, algunos dicen que tanto trabajo es una forma de huir de su boda con Irina Baeva en medio de rumores de que se habrían separado.

"La gente dice '¿pero por qué otra vez los mismos?', es que no es fácil, los que ya llevamos una carrera, una trayectoria, es porque, no solamente te repito, porque estamos dentro del gusto de la gente, sino porque trabajamos con mucha disciplina, con mucho sacrificio, amamos lo que hacemos, es nuestra pasión y eso se refleja, porque cuando no es así, se nota en pantalla", dijo el actor de 47 años.

Finalmente, el mexicano aseguró que su faceta como padre de dos niñas también lo ha ayudado a poder realizar de una mejor manera sus últimos proyectos en la televisión: "Ya una está en la adolescencia total, sí, eso te sensibiliza con la gente desde esa perspectiva, y ahora sí que mi objetivo principal en mi vida como Gabriel es la paternidad, ser papá, amo a mis hijas, son mi vida entera, y eso se lo presto a mis personajes", compartió.

Y finalizó reflexionando sobre lo mucho que ama a sus hijas y cómo esto lo ha hecho disfrutar su trabajo como juez en el reality Mi famoso y yo: "Esa sensibilidad que te da el tener hijos, hijas, es totalmente diferente y creo que nadie sabe lo es que ser papá, hasta que realmente lo eres, entonces el hecho ahora de Mi famoso y yo, trabajar con niños, también te da una sensibilidad muy peculiar, muy especial y eso lo voy a disfrutar muchísimo", declaró.

