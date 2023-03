Murió en accidente: Brandon Peniche estremece a todo Televisa con desgarrador mensaje de despedida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor mexicano Brandon Peniche, quien había estado trabajando en TV Azteca durante 4 años, estremeció a todo el público de Televisa debido a que hace algunas horas protagonizó una de las escenas de muerte más fuertes de las telenovelas mexicanas y además escribió un desgarrador mensaje. Como se sabrá, su personaje de 'Manolo' en Pienso en ti perdió la vida durante un brutal accidente.

El hijo del reconocido histrión Arturo Peniche comenzó su carrera en la empresa de San Ángel en el 2009 con la novela Verano de amor y después estuvo en otras como Niña de mi corazón, Ni contigo ni sin ti, Un refugio para el amor, Corazón indomable, La malquerida, Que te perdone Dios, A que no me dejas y Un camino hacia el destino. No obstante, en 2017 decidió dejar el canal luego de perder su contrato de exclusividad.

En ese momento Brandon emigró a la televisora del Ajusco para formar parte del elenco de la telenovela Tres Milagros, además de que fue conductor del certamen de belleza Mexicana Universal y integrante estelar del matutino Venga la Alegría. Pero a partir del 2021 se reincorporó a Televisa como protagonista de la novela Contigo sí y más recientemente siendo parte del melodrama Pienso en ti.

Desafortunadamente en el último capítulo de este proyecto el personaje de Peniche perdió la vida en un fatídico accidente en moto luego de haber salido a conducir pese a que estuvo ingiriendo alcohol. 'Manolo' quedó devastado al ver que su padre 'Federico' (interpretado por Alexis Ayala) se estaba besando con su amada 'Jeanine' (Jessica Díaz) y salió furioso en su motocicleta, terminando estrellado contra un automóvil.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Brandon compartió el detrás de escenas de este fuerte momento de Pienso en ti y dejó en shock a todos sus admiradores y fans al mostrar que no usó un actor de apoyo para grabar el accidente, donde acaba volando sobre un vehículo y luego golpeado en una banqueta. Además de presumir sus grandes dotes actorales, el yerno de Sharis Cid hizo una emotiva reflexión sobre el consumo de alcohol.

Peniche, quien está casado con Kristal Cid desde hace años y tienen dos hijos, invitó a sus seguidores a no mezclar la bebida con los vehículos publicando duras cifras de muerte en el país: "En México, tres de cada 10 personas atendidas en hospitales muer€n por algún tipo de traumatismo provocado por accidentes automovilísticos relacionados con el consumo de alcohol… cuídense y que no les pase como a Manolo". Además el actor se despidió de Pienso en ti agradeciéndole al productor Carlos Bardasano y a todos sus compañeros por haberlo acogido al menos una semana.

Gracias familia de @piensoentitv! @bardasano @davidzepeda1 @dulcemaria @alexisayala @jessicadiazmx y a todos los que hicieron posible que Manolo la pasara increíble".

