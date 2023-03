"No aflojó": Productor de TV Azteca le haría jugosa oferta a Dulce; lo rechazaría ¿por Televisa?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente la reconocida cantante y muy querida presentadora, Dulce, se encuentra dando mucho de que hablar, debido a que hace poco que se dijo que ella "no aflojó" ni un segundo en su decisión de rechazar estar en MasterChef Celebrity, pues aparentemente el actual productor de TV Azteca a cargo de dicho programa le haría una jugosa oferta y esta le diría que no contundentemente ¿por Televisa?

Como se sabe, la famosa cantante desde hace un par de años que se encuentra apareciendo en importantes proyectos dentro de la empresa San Ángel, debido a que además de haber estado en ¿Quién es la Máscara?, también estuvo en El Imitador, donde brilló por sus espectaculares presentaciones y también con uno que otro escándalo, pues en este último tuvo una pequeña pelea con Lupillo Rivera.

Ahora, el famoso presentador de Sale el Sol y reconocido columnista del Heraldo de México, Álex Kaffie, en su más reciente columna Sin Lisonja aseguró que la cantante obtuvo una muy jugosa oferta por parte del actual productor del tan reconocido reality de cocina, misma que aparentemente habría sido tan alta que a cualquier persona le haría pensar dos veces en romper hasta un contrato de exclusividad en cualquier empresa.

Y aunque al parecer esto sería una cantidad verdaderamente exuberante y le haría doblar lo que sea que tiene en su cuenta de banco, la intérprete de Soledad de Enjambre le habría dicho de una forma totalmente contundente que no al productor de la emisión, aunque no señalaron los motivos por el que les habría dado el no a la reconocida emisión que es de las más vistas en la empresa de Ricardo Salinas Pliego.

Pero no solo sería Dulce la única que se atrevería a rechazar tan importante invitación, además de una fuerte cantidad de dinero por el tiempo que sea que permanezca dentro del reality de cocina más famosos, sino que también habrían obtenido un no por respuesta por parte del reconocido actor y polémico presentador de espectáculos, Pedro Sola, el cual aparentemente señaló que su motivo es que "odio cocinar".

Desafortunadamente para los que somos sus fanes, DULCE rechazó la invitación de participar en MásterChef Celebridades. Sí, pese a que el sueldo era considerable la cantante no le aflojó el 'sí acepto' al productor de la nueva temporada del programa de cocina más famosa de México. Quien desdichadamente también declinó la invitación es Pedro Sola. El popular conductor de Ventaneando se excusó diciendo 'odio cocinar'", aseguró Kaffie.

Cabe mencionar que dicha información por el momento sigue permaneciendo en calidad de especulaciones, debido a que ninguno de los involucrados, ya sea el conductor de Ventaneando o la famosa integrante de la agrupación GranDiosas, no se han pronunciado para hablar respecto a este tema, ya sea para confirmar que es verdad que fueron invitados y han rechazado la oferta o si es que es mentira que hayan estado en pláticas.

