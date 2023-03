¿Quiere volver? Expareja de Mariah Carey afirma a la prensa que la famosa "no es humana"

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Una de las parejas más icónicas del espectáculo era la conformada por la cantante Mariah Carey y el comediante Nick Cannon quienes además de haber llegado al altar, recibieron la llegada de los mellizos Moroccan y Monroe; sin embargo, 'el cuento de hadas' no fue para siempre y finalmente la pareja conformó en 2014 que estaban separados para después fumar un divorcio en 2016.

Si bien este 2023 ha sido de directas para las exparejas de los famosos, como ha sido el caso de Shakira y Karol G, el comediante recientemente ofreció una entrevista donde aseguró que la intérprete de temas como Obsessed, Without You o All I want for Christmas is you es una persona maravillosa a quien incluso llamó "el amor de su vida", lo que ha llevado a los internautas a remarcar que además de compartir a sus dos hijos, él sigue teniendo un inmenso amor hacia ella que ha llevado a asegurar que tiene intenciones de volver.

"Recibo mucho de esta deliciosa disposición de ella. Ella siempre está feliz, siempre está haciendo por los demás", dijo el famoso.

Nick Cannon, exesposo de Mariah Carey

Mientras más hablaba sobre la relación que mantuvo con la cantante por 12 años, Cannon dijo una frase que llamó la atención y es que se refirió a Carey como una persona que simplemente "no es humana"; no obstante, lo dijo en el sentido en que remarcó su admiración hacia ella e incluso semanera de ser para con los demás que no dejó de mostrarse anonadado por haber compartido la vida a su lado.

"No importa lo que esté pasando en la vida. Estoy como, 'Wow, una persona realmente puede operar así y no permitir que la energía negativa entre en su espacio'. Cuando descubrí lo notable que era… esa mujer no es humana. Ella es un regalo de Dios", dijo.

Foto: Instagram

Aunque las palabras de Cannon para Mariah Carey fueron muy amables y admirables, es importante hacer énfasis en que él recientemente se convirtió en padre junto con Alyssa Scott, su actual pareja y con la que incluso en 2021 atravesó la pérdida de un hijo a los cinco meses de edad a quien le diagnosticaron cáncer cerebral. Pese a los comentaros del público, remarcó que no hay intenciones de regresar al lado de la cantante.

"Era literalmente como un cuento de hadas con Mariah, así que preferiría que fuera así. Aprecio esa fantasía porque si tratara de regresar y no fuera lo mismo, sería como, 'Maldita sea, lo arruiné'".

Finalmente, Nick Cannon dijo al podcast Hotel Talk Show que él se sabe un creyente del amor; sin embargo, sí dejó claro que en caso de tener la oportunidad de revivir la felicidad que tuvo cuando estuvo al lado de la cantante, no lo pensaría dos veces pero no dejó claro si buscaría eso con Carey o con su actual pareja, ya que solo hizo referencia al amor pero no con alguien en específico.

Fuente: Tribuna