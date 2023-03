Stephanie Salas revela en 'Sale el Sol' que hay pleito por 'robo' a Silvia Pinal e impacta a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La talentosa actriz mexicana Stephanie Salas por fin rompió el silencio y habló acerca del supuesto millonario robo a su abuela Silvia Pinal a manos de su único hijo varón Luis Enrique Guzmán y la esposa de él, Mayela Laguna. La madre de Michelle Salas hizo una contundente declaración que dejó muy claro que sí hay pleito entre los miembros de la dinastía por este presunto allanamiento a la casa de doña Silvia.

Como se recordará, la revista TVNotas ventiló primero que el también heredero de Luis Enrique Guzmán le había robado a su propia madre y luego surgió que Mayela habría confesado el robo a través de una serie de audios donde explica con lujo de detalle cómo sacaron joyas y cuadros del hogar de la productora de Mujer, casos de la vida real ayudándose de un detector de metales y de un cerrajero que los ayudó a ingresar al sótano donde estaba el 'botín' oculto.

La cuñada y comadre de Alejandra Guzmán dijo que habían sacado varios kilos de oro de la casa de doña Silvia y hasta un reloj Cartier, propiedad de la primera actriz de Televisa, que vendería para quedarse con el dinero en efectivo: "Primera vez que 'Huicho' hace algo malo wey, bueno digamos malo, porque la maleta estaba empolvada desde hace miles de años, 'Huicho' tiene las cámaras en su celular, solamente apagó las cámaras... estuvo padrísimo como de película", expresó.

Debido a que los hijos de doña Silvia se han mantenido en silencio durante todas estas semanas desde que surgió la noticia del robo, hace algunas horas reporteros del matutino Sale el Sol buscaron a Stephanie para preguntarle qué opinaba al respecto y su respuesta dejó helados a todos. En un inicio la intérprete de Ave María se resistía a contestar y solamente trató de huir de las cámaras diciendo que tenía prisa.

Pero cuando finalmente fue alcanzada por los reporteros, la exconcursante del reality MasterChef México no quiso hablar mucho y se limitó a decir: "Es un tema muy sensible, yo la verdad no puedo hablar al respecto hasta que esté bien enterada de lo que está pasando", expresó antes de subir a un auto. Y ante la insistencia de los reporteros porque brindara unas palabras o su postura ante el robo, Stephanie se limitó a responder:

Qué te puedo decir, o sea, wow", expresó dejando en shock.

Por otro lado su madre Sylvia Pasquel también fue abordada por reporteros al arribar al Aeropuerto de la CDMX y no quiso responder a la interrogante del robo a su madre. Como se sabe, ella ya había señalado a Luis Enrique de tratar de apropiarse del dinero de doña Silvia Pinal y al parecer la noticia del hurto tampoco le agradó mucho. La villana del melodrama Amarte es mi pecado no quiso decir ni una sola palabra y trató de huir de la prensa usando una silla de ruedas.

Muchas gracias a todos, buenos días, a mí la herencia no me interesa", fue su contundente respuesta.

