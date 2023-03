Subió 32 kilos: Tras dejar TV Azteca y veto de Chapoy, exconductora de 'Ventaneando' vuelve a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien comenzó su carrera en TV Azteca pero al renunciar a la empresa fue vetada por orden de Pati Chapoy, les dio un duro golpe debido a que este martes 21 de marzo regresó al foro del programa Hoy. Se trata de la periodista Martha Figueroa, quien se reincorporó a sus actividades en el matutino luego de haber estado ausente desde finales del pasado mes de enero.

La reconocida especialista en espectáculos formó parte del primer elenco del vespertino de espectáculos Ventaneando en 1996 y además trabajó en otros programas de la empresa del Ajusco, pero acabó renunciando al canal por supuestos malos tratos de Chapoy. De hecho en repetidas ocasiones Martha ha comentado que su exjefa y Daniel Bisogno son personas "insoportables" y además la acusó a ella de cerrarle las puertas.

Así lo declaró 'La Figuerolas' hace algunos años: "Me enteraba que no me daban chamba por su culpa o conseguía chamba y me la quitaban porque ella dijo". Pero pese a todo, el pasado 2020 este par de conductoras limaron asperezas para celebrar juntas el 25 aniversario de Ventaneando. Marthita se enlazó totalmente en vivo al programa para platicar con la audiencia del Canal Azteca Uno lo que significaba para ella esta emisión.

Elenco original de 'Ventaneando'

Sin embargo, hay que recordar que actualmente la presentadora mexicana ya tiene más de dos décadas al aire en la televisora de San Ángel donde ha podido ser parte de programas como Intrusos, Con Permiso y como colaboradora del matutino Hoy. No obstante, Martha dejó de aparecer a cuadro desde finales del mes de enero tras aceptar la invitación de formar parte de la primera temporada de El Hotel de los Famosos versión para México.

La querida conductora, quien subió 32 kilos hace años y los pudo bajar gracias a una cirugía de manga gástrica, emprendió un viaje hacia Argentina para las grabaciones del reality y desde entonces no acudía a trabajar al matutino del Canal de Las Estrellas. Se sabe que este proyecto será conducido por el controversial Roberto Palazuelos, también conocido como 'El Diamante Negro', y que otros de los concursantes serán 'El Burro' Van Rankin y Christian Estrada.

Este martes 21 de marzo luego de casi tres meses sin aparecer a cuadro, Figueroa sorprendió a toda la audiencia al reincorporarse a la conducción de Hoy al lado de Raúl 'El Negro' Araiza, Galilea Montijo, Arath de la Torre, Paul Stanley y Andrea Legarreta, entre otros, quienes la recibieron muy cálidamente. Durante todo este tiempo fuera del aire, la conductora fue reemplazada en la sección de espectáculos por Jorge Ugalde, quien al parecer dejará de acudir al matutino tras el regreso de la titular.

