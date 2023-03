Tras 32 años en Televisa, Arath de la Torre rompe en llanto en 'Hoy' y lo destrozan: "Vejestorio"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de Televisa se le fue encima al famoso conductor Arath de la Torre debido a que en una reciente transmisión del programa Hoy acabó ahogado en llanto y compartió un fuerte mensaje con la voz entrecortada. Como se sabe, la popularidad del también actor mexicano ha ido en decadencia durante los últimos años y cada vez más televidentes le piden a la producción del matutino su salida.

La imagen del eterno 'Pancho López' del melodrama Una familia con suerte se ha visto muy afectada por los escándalos que ha tenido recientemente como una supuesta infidelidad a su esposa Susy Lu, con quien tiene casi dos décadas de relación, y también por grabar un comercial con un banco en el que lanzaba un polémico mensaje menospreciando el espectáculo de Los Voladores de Papantla.

Por estas situaciones Arath, quien ha realizado novelas como Soñadoras, Amigas y Rivales, Alegrijes y rebujos, Antes muerta que Lichita y Porque el amor manda, está más que cancelado en las redes y cualquier mínimo error que comete al aire es usado en su contra. En el programa de ayer lunes 20 de marzo el originario de Cancún, Quintana Roo celebró su cumpleaños número 38 y terminó llorando con todas las sorpresas que recibió.

Arath celebró su cumpleaños en el foro

Y es que la productora Andrea Rodríguez Doria organizó una espectacular fiesta en el foro 16 de San Ángel para celebrar a De la Torre con sus platillos, golosinas y botanas favoritas así como una serie de mensajes grabados donde sus seres queridos, sus tres hijos, esposa y amigos del medio le enviaban sus mejores deseos: "Muchas gracias por todo, estoy sorprendido sobre todo por el mensaje", dijo luego de ver a sus tres herederos a cuadro.

Y añadió: "Si tienen familia, cuídenla. Si tiene la oportunidad de tener hijos, cuídenlos, denles tiempo, calidad y mucho amor, sobre todo amor", compartió con un nudo en la garganta. Posteriormente Arath se conmovió hasta las lágrimas al recordar que comenzó su trayectoria en Televisa cuando apenas tenía 16 años: "Ya son 32 años de carrera ininterrumpidos, con altas y bajas, con éxitos fracasos, pero aquí estoy de pie".

El protagonista de las series Simón dice y Dr. Cándido Pérez también acabó llorando al dar las gracias por la vida y trabajo que tiene: "Le agradezco profundamente a la vida que me dé la oportunidad de seguir haciendo lo que me gusta, de tener una familia como la que tengo, no puedo estar más agradecido". Desafortunadamente el público del Canal de Las Estrellas se le fue encima a Arath de inmediato asegurando que su llanto era fingido.

Como cuando eres mal actor y no puedes llorar".

Pobre hombre, fingidísimo".

Puro vejestorio, ya queremos ver jóvenes".

¿De verdad cumplió 48 años? Se ve de 58".

