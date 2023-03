Tras 5 años, las autoridades de EU culpan a tres sujetos por la muerte de afamado músico

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- El 18 de junio del 2018, el mundo de la música se estremeció por la inesperada y trágica muerte de un afamado rapero, quien fue baleado luego de salir de una tienda de deportes de motor, en lo que fue denominado por las autoridades como un "asalto que salió muy mal". A raíz del crimen, la policía logró capturar a cuatro sujetos, de los cuales, tres recibieron sentencia el pasado lunes, 20 de marzo.

Los hechos ocurrieron en Fort Laudardale, Florida, Estados Unidos, cuando el reconocido rapero XXXTentacion fue emboscado por Michael Boatwright, de 28 años; Dedrick Williams, de 26; Trayvon Newsome, de 24; y Robert Allen, de 26. Éste último se entregó ante las autoridades y se declaró culpable de homicidio no premeditado, hasta el momento no ha sido condenado, pero se espera que pronto reciba una sentencia similar al tiempo que lleva en prisión, por lo que podría salir en breve de la cárcel.

XXXTentacion perdió la vida durante un asalto

Como se mencionó al inicio de esta nota, el día de ayer, Boatwrigth, Williams y Newsome tuvieron una audiencia en la que fueron declarados culpables de homicidio premeditado y robo a mano armada por un jurado que deliberó por un lapso de más de siete días. De acuerdo con algunos informes, los imputados estarían recibiendo una condena obligatoria de cadena perpetua más adelante, aunque por el momento no se cuenta con una fecha para ello. Ninguno de los acosados, quienes no superan los 26 años de edad, mostraron ningún tipo de emoción al estar frente al jurado.

Cabe señalar que el pasado 10 de febrero el tabloide británico Daily Mail reveló que habría una quinta persona involucrada en el homicidio, éste sería el afamado rapero canadiense, Drake, quien habría sido citado el 27 de enero a una audiencia; sin embargo no acudió a la cita, por lo que fue reprogramado para el 24 del mismo mes, a través de una sesión virtual por Zoom. De acuerdo con información del abogado del famoso, no existen pruebas que conecten a su cliente con el caso de XXXTentacion. El motivo por el que terminó involucrado fue porque uno de los asaltantes mencionó su nombre durante el interrogatorio.

Asaltantes mencionaron que Drake estaría vinculado al asalto

El homicidio de Jahnseh Onfroy, mejor conocido como XXXTentacion ocurrió cuando éste salió de una tienda de motocicletas y deportes ubicada en Riva Motorsports, en los Fort Lauderdale. Luego de las investigaciones y el análisis de los videos de las cámaras de seguridad se descubrió que los atacantes habrían baleado al rapero para robarle 50 mil dólares. Este hecho terminó por ser confirmado cuando la policía encontró videos de los criminales en sus celulares, donde se les veía celebrar con varios billetes de 100 dólares.

XXXTentacion era un rapero que nació en Onfroy, Florida. Es principalmente recordado por su estilo de rap emo en donde trataba temas importantes como el racismo, la depresión y la violencia. Sus canciones más famosas fueron Everybody dies in their nightmares, Sad!, Moonlingth, Jocelyn Flores y Look at me. Sus temas también llegaron a contar con miles de views en plataformas como YouTube.

Fuentes: Tribuna