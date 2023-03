Tras pleito con Maxine Woodside, Ana María Alvarado se le va a la yugular a Chrisitan Nodal

Comparta este artículo

Acapulco, Guerrero.- En días recientes, la periodista de espectáculos, Ana María Alvarado dio de qué hablar por la demanda que impuso a Maxine Woodside debido a su despido del programa Todo para la mujer, show en el que habría trabajado por casi 30 años y del que se habría marchado sin su liquidación, a la que tiene acceso por ley. En el medio de este escándalo, la comunicadora acudió a un concierto de Christian Nodal, del que no salió muy contenta.

Resulta ser que, recientemente, la famosa habría lanzado una feroz critica al show del exponente de la música regional mexicana, debido a la baja calidad de su espectáculo. Según las palabras de Alvarado, todo ocurrió mientras ella se encontraba en un carnaval de Acapulco, por lo que aprovechó que se encontraba en las tierras guerrerenses para poder acudir al concierto del exnovio de Belinda, pero vaya decepción que se llevó.

Y es que si bien, el cantante de éxitos como Dime cómo quieres, Ya no somos ni seremos y De los besos que te di, goza de un gran talento, la realidad es que la producción del escenario y de las clásicas pantallas gigantes dejaba mucho que desear, esto según declaraciones de Ana María, quien afirmó: "Christian Nodal no le invierte a su producción, unas pantallas que hacían unos efectos horribles, unos efectos de tres pesos, mejor dejen que veamos a Christian Nodal, porque todo el tiempo en las pantallas no se ve, meten filtros y cosas que no se ve mucha producción".

A su vez, la periodista señaló que el escenario era bastante pobre, dado al poco espacio, cosa que es de sorprenderse, ya que se trataba de uno de los recintos más famosos de Acapulco, algo que podría causar molestia entre los fans, ya que, como muchos sabrán, Nodal se encuentra en el medio de su gira Forajido Tour, la cual marca su gran regreso a la música después de la serie de cancelaciones que el propio intérprete hizo tras su ruptura con Belinda.

Por otro lado, Alvarado resaltó que si bien, Christian es uno de los cantantes del regional mexicano más famoso del país, la realidad es que no logró llenar el recinto y es que, todo pareciera indicar que sus fans no quisieron gastar demasiado dinero en ver a Nodal, dado a que los lugares de hasta arriba, es decir, los más económicos, estaban llenos, pero la sección VIP y, especialmente, la platino, estaría casi vacía.

Aún así y, pese a todo lo lo anteriormente dicho, Ana María declaró que el famoso no se negó a dar el show, sino por el contrario dio el 100 por ciento de sí mismo en la actuación: "No le resto mérito a su talento, pero las producciones que presentan todos, se quedan abajo. Le hace falta mucho, métele más al show". Cabe señalar que esta noticia llega justo unas semanas después de que explotara el rumor de que Nodal estaría a punto de convertirse en padre, junto a su actual novia, Cazzu.

