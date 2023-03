Tras ser hospitalizado de emergencia, Lupilla Rivera llega a 'Hoy' y hace desgarradora confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 18 de marzo, el afamado cantante, Lupillo Rivera consiguió paralizar a toda la industria del espectáculo después de que trascendió la noticia de que tuvo que cancelar algunos conciertos debido a que fue hospitalizado de urgencias; no fue sino hasta este martes, 21 de marzo, que se presentó ante las cámaras del programa Hoy, donde dio más detalles sobre su estado de salud.

De acuerdo con lo declarado por el hermano de Jenni Rivera, él se encontraba bien, pero de pronto comenzó a tener fuertes dolores en la zona abdominal, los cuales incrementaron conforme pasaba el tiempo, por lo que, en determinado momento, acudió al hospital, donde un médico le informó que tenía que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia debido a que estaba sufriendo una apendicitis.

El cantante declaró que el malestar que sentía era demasiado fuerte: "No aguantaba el dolor, decidimos llegar aquí al hospital en la noche, tipo 1 de la mañana. Me hicieron todos los exámenes, el cirujano vio todos los resultados y me dijo: '¿Sabes qué?, es la apéndice, necesitamos sacártela ya ahorita'. Me operaron, todo salió muy bien, pero todavía necesito estar en reposo al menos 10 días", señaló el famoso.

A su vez, Lupillo Rivera reveló que, pese a que debía mantener reposo, esto no significaba que debía permanecer todo el tiempo en el nosocomio, por lo que existía la posibilidad de que en cualquier momento fuera dado de alta para irse descansar a su casa. También lamentó haber cancelado sus próximos conciertos por sus problemas de salud: "Tenía el show de Cumbia Machine Tour en la Plaza de Toros y no voy a poder estar. Tenía otra en Michoacán y otra en Lázaro Cárdenas (Michoacán), esas son las tres que tuvimos que cancelar".

Si bien, la entrevista tenía una dinámica natural para lo que había ocurrido, no tardó en tomar un tono nostálgico cuando el cantante tocó el tema de su familia y es que, según sus palabras no había querido preocuparlos, sobre todo a su hijo L'Rey, por lo que no les avisó sobre su apendicitis: "Ya estábamos ahí en la anestesia ya le quería llamar, pero también se me hacía gacho llamarle y que se me asustara. Ya mejor llamé cuando había salido".

Lupillo Rivera destacó que sí tuvo la oportunidad de llamar a sus papás a quienes les notificó que estaba a punto de entrar al quirófano, pero no fueron a verlo, dado a que se encontraban en la boda de su otro hijo, Juan Rivera, la cual fue transmitida en vivo en el canal Telemundo, esto fue señalado por Lupillo, quien declaró: "No vinieron. Entiendo que están ocupados en otras cosas", esto fue criticado por los conductores de Hoy, quienes resaltaron que parecía que los progenitores de Jenni mostraban mayor preferencia por sus hijos más famosos.

Fuentes: Tribuna