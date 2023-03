Adiós a una grande: Hija de Silvia Pinal llega de luto a 'Hoy' y da dura noticia ahogada en llanto

Ciudad de México.- Hace unas horas la querida actriz Sylvia Pasquel, hija mayor de la reconocida Silvia Pinal, apareció de luto en el programa Hoy y estremeció a todos los televidentes al compartir una desgarradora noticia. Resulta que la también cantante y conductora reaccionó devastada a la muerte de su amiga Rebecca Jones, con quien estuvo platicando hace apenas unos días y esta le aseguró que "ya la había librado".

Como se sabe, fue durante la madrugada de este miércoles 22 de marzo que se reportó el fallecimiento de la intérprete de melodramas como El maleficio, Cuna de lobos, El ángel caído e Imperio de cristal a los 65 años luego de haber estado hospitalizada en terapia intensiva a finales del pasado 2022. En ese momento se dijo que había sido internada tras una deficiencia pulmonar y que además sufrió de una severa neumonía, pero ahora no se saben las causas de su muerte.

Sylvia Pasquel accedió a platicar con los conductores del matutino de Las Estrellas, encabezado por Galilea Montijo y Andrea Legarreta, sobre la partida de la reconocida actriz y confesó estar sumamente consternada por la noticia: "Pues muy triste con la noticia de la Rebe", dijo antes de romper en llanto en la llamada: "Apenas el jueves hablé con ella y pues me dijo que estaba bien, que ya la había librado", añadió totalmente consternada.

La hija de doña Silvia y Jones trabajaron juntas en varios proyectos, uno de ellos fue la exitosa obra de teatro Entre Mujeres donde compartieron con otras artistas como Margarita Gralia y Jacqueline Andere. Cuando la conductora Martha Figueroa le preguntó porqué su amiga le decía que "ya estaba bien" de salud, Sylvita no quiso revelar qué enfermedad padecía la fallecida y solo se limitó a comentar que ella siempre le brindó su apoyo.

Además dijo que planeaban volver a trabajar juntas: "Yo estaba todo el tiempo echándole porras, diciéndole que se compusiera, que la estaba esperando para hacer 'Rosa de dos Aromas', que era un proyecto que teníamos muchas ganas de hacer". Asimismo, 'La Pasquel' destacó que la exesposa de Alejandro Camacho siempre dio un testimonio de vida y de cómo se debe afrontar una enfermedad con la mejor actitud.

Ella siempre estuvo con la mejor actitud de recuperarse, siempre estuvo luchando, pero a veces el cuerpo no piensa lo mismo que el corazón. Me mueve mucho porque ella estaba con el sentimiento de que la estaba librando, que iba a salir adelante y no la libró", expresó llorando.